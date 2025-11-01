Villanueva del Rey declarada zona catastrófica tras el devastador incendio del pasado agosto

El Consejo de Ministros ha incluido a Villanueva del Rey entre los municipios declarados zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil —conocidas como zonas catastróficas—, tras el incendio forestal que tuvo lugar entre los días 16 y 20 de agosto de 2025 ... en el paraje de Sierra Boyera.

Según ha informado el Ayuntamiento de Villanueva del Rey, la decisión se adopta tras las gestiones realizadas por la Alcaldía y el informe técnico emitido por el Centro Operativo Provincial del PlanInfoca en Córdoba, que acredita la magnitud de los daños ocasionados por el fuego.

El incendio afectó a una superficie total de 452,87 hectáreas, incluyendo zonas de cultivo agrícola y ganadera, lo que ha tenido un notable impacto en la economía local y en el entorno natural del municipio.

Con esta declaración, Villanueva del Rey podrá acceder a ayudas y medidas de apoyo destinadas a la reparación de infraestructuras, explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a la recuperación medioambiental y económica del área afectada.

Desde el Consistorio se ha expresado en un comunicado un agradecimiento público a los servicios de extinción del Plan Infoca, al personal técnico y de emergencias, y a los vecinos y voluntarios que colaboraron activamente durante los días del incendio.

El Ayuntamiento ha señalado que continuará informando sobre los procedimientos y plazos para la solicitud de ayudas y compensaciones, en coordinación con la Junta de Andalucía y las autoridades competentes.