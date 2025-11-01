Suscríbete a
consejo de Ministros

Villanueva del Rey declarada zona catastrófica tras el devastador incendio del pasado agosto

La superficie de más de 450 hectáreas calcinadas plasmadas en el informe técnico del Plan Infoca ha sido determinante para reconocer esta declaración

El mayor incendio del verano en Córdoba: los héroes que enfrentaron las llamas en Villanueva del Rey

Estabilizado el incendio forestal en Villanueva del Rey, que obligó a cortar la N-432

Agentes del Infoca en el Parque de Los Villares de la capital cordobesa
Agentes del Infoca en el Parque de Los Villares de la capital cordobesa valerio merino

El Consejo de Ministros ha incluido a Villanueva del Rey entre los municipios declarados zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil —conocidas como zonas catastróficas—, tras el incendio forestal que tuvo lugar entre los días 16 y 20 de agosto de 2025 ... en el paraje de Sierra Boyera.

