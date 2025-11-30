Suscríbete a
Villa del Río revive el teatro de Antonio Gala en la exposición 'La vida de otra manera'

Estará abierta hasta el día 31 de diciembre y recorrerá los 40 años de teatro en la obra del dramaturgo, novelista, poeta y ensayista cordobés

La exposición 'La vida de otra manera' sobre la vida de Antonio Gala
ABC Córdoba

Córdoba

El Museo Casa de las Cadenas del municipio cordobés de Villa del Río acoge hasta el día 31 de diciembre la exposición 'La vida de otra manera', que hace un recorrido gráfico e interesante por 40 años de teatro en la obra del dramaturgo, ... novelista, poeta y ensayista cordobés Antonio Gala.

