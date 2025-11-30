Villa del Río revive el teatro de Antonio Gala en la exposición 'La vida de otra manera'

El Museo Casa de las Cadenas del municipio cordobés de Villa del Río acoge hasta el día 31 de diciembre la exposición 'La vida de otra manera', que hace un recorrido gráfico e interesante por 40 años de teatro en la obra del dramaturgo, ... novelista, poeta y ensayista cordobés Antonio Gala.

Según recoge la información de la Fundación Antonio Gala, con esta exposición, que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Villa del Río ha querido sumarse a las actividades que programa la Fundación para dar a conocer la obra del escritor.

El título de esta exposición viene de la frase del propio Antonio Gala, quien dijo que «el teatro es la vida de otra manera. Como una vida puesta en limpio, de la que se han eliminado cosas que la confunden». En ella se recorre la trayectoria teatral del autor a través de carteles, fotografías, textos y materiales originales que reflejan su inmensa aportación a las artes escénicas.

De este modo, a través de carteles originales, programas de mano, fotografías de escena, manuscritos, ediciones antiguas y material documental, la muestra repasa cuatro décadas de creación dramática de Antonio Gala, desde sus primeras obras hasta sus títulos más reconocidos.

El visitante puede descubrir cómo Gala abordó en el teatro los grandes temas de su literatura --el amor, la libertad, la memoria, la dignidad y la búsqueda de la verdad--, con una mirada poética y profundamente humana, según detalla el Consistorio. 'La vida de otra manera' permanecerá abierta al público en el citado museo, en el número 13 de la Calle Blas Infante, hasta final de año.