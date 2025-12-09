El viejo edificio de la Estrella ultima ya su puesta en carga con 17 apartamentos turísticos más para Las Tendillas

El edificio de 'La Estrella' se convertirá en el nuevo icono de la fiebre de los apartamentos turísticos en Córdoba, y más concretamente en su plaza más emblemática: Las Tendillas. Este inmueble, que hace esquina con la calle Cruz Conde -y que ... está protegido dentro del Plan Especial del Casco Histórico-, ha recibido este martes de la Comisión de Licencias de la Gerencia de Urbanismo el visto bueno al permiso de calificación ambiental (previo al de obras).

Propiedad de la familia Osuna (se ha tramitado por la sociedad Arrendamientos Urbasierra SL), y bajo el proyecto de los arqutiectos Rafael Castelló y Soledad García, se contemplan 17 apartamentos (para 58 plazas) en un sitio privilegiado de la ciudad (sobre el popular Palacio de los Caramelos).

Las fuentes consultadas por ABC aseguran que su dueño ya tendría un acuerdo con un inversor y una operadora tanto para su construcción como para su explotación. La solicitud del permiso de calificación ambiental es de junio de 2024 y durante todo este tiempo han asomado la cabeza otros proyectos singulares como el del colindante edificio de la Unión y el Fénix, que también irá destinado a apartamentos turísticos. Aquí la sociedad Armavir Investment SL es la propietario y promotora de esta transformación en un complejo de dos llaves.

La plaza de Las Tendillas se ha convertido en los últimos años en un gran polo de alojamientos para el turismo. El primer edificio que dio el salto fue el hotel H10 Palacio Colomera. La actividad promotora de apartamentos turísticos se ha disparado en los últimos años en el punto más céntrico de la ciudad con la llegada de Líbere y la ampliación del propio hotel.