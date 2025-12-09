Suscríbete a
Gerencia de Urbanismo

El viejo edificio de la Estrella ultima ya su puesta en carga con 17 apartamentos turísticos más para Las Tendillas

Su propietaria ultima un acuerdo con un inversor y operadora para construir y explotar este inmueble que une la plaza con Cruz Conde

Los proyectos y alojamientos que hacen de la plaza de las Tendillas de Córdoba un nicho turístico

El edificio de La Estrella, junto a las Tendillas, el nuevo gran proyecto de apartamentos turísticos Valerio Merino

L. Mediavilla

Córdoba

El edificio de 'La Estrella' se convertirá en el nuevo icono de la fiebre de los apartamentos turísticos en Córdoba, y más concretamente en su plaza más emblemática: Las Tendillas. Este inmueble, que hace esquina con la calle Cruz Conde -y que ... está protegido dentro del Plan Especial del Casco Histórico-, ha recibido este martes de la Comisión de Licencias de la Gerencia de Urbanismo el visto bueno al permiso de calificación ambiental (previo al de obras).

