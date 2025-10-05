Victoria agónica del Cajasol Ángel Ximénez ante Cuenca (22-21)

Sobre la bocina. Así ha llegado la segunda victoria del Cajasol Ángel Ximénez que ha superado al Rebi Cuenca, rival directo, por 22 goles a 21 en el Pabellón Alcalde Miguel Salas en un partido caracterizado por el predominio de las defensas y un marcador muy corto. Un tanto de Dani Serrano a diez segundos del final le ha dado el triunfo a los de Paco Bustos que suman su segunda victoria consecutiva tras la conseguida ante Caserío en Ciudad Real.

El choque ha comenzado con dominio de los de Lidio Jiménez que se colocaron tres arriba con el 2-5 tras dos buenas intervenciones del portugués Tonicher ante un Cajasol Angel Ximénez que le costaba mucho anotar goles. La defensa, sin embargo, si rendía a buen nivel y eso permitía a los pontanos mantenerse en el partido. Un 3-1 de parcial tras un tanto de Estepa ha apretado el resultado con el 5-6.

Tras una fase de fallos en lanzamientos por parte de ambos equipos, los tantos han llegado a cuentagotas y la igualdad se ha mantenido siempre en el electrónico aunque han sido los visitantes quienes se han mantenido por delante hasta el descanso. Justo en una de las últimas jugadas del primer tiempo, el Cajasol Angel Ximénez ha logrado ponerse uno arriba con el 11-10 tras un gol de Claudio Ramos, el último antes de marcharse a vestuarios.

En el segundo tiempo, se ha visto un arranque fulgurante de los de Paco Bustos. Un 3-0 de salida les ha dado su máxima a favor con el 14-10 con tantos de Dorado, Aizen y Bernabéu. Todo ello, unido a las paradas de De Hita han propiciado esa escapada pontana y el tiempo muerto inmediato de Lidio Jiménez. La reacción conquense no se ha hecho esperar y rápidamente han logado nivelar el partido, primero con un 0-3 de parcial (14-13) para, más tarde, empatar a 16 con un gol de Afonso justo en el ecuador del segundo tiempo.

Recta final en desventaja

De ahí al final, el partido ha estado tremendamente igualado. El Ximénez se ha llegado a poner dos arriba con el 19-17 pero ahí se ha desconectado en ataque y Cuenca lo ha aprovechado para darle la vuelta al marcador y llegar a la recta final por delante tras un tanto de Lima (20-21).

Pero tras tiempo muerto de Bustos, ha llegado el éxtasis local con un gol de Lucas Aizen y otro de Dani Serrano tras pérdida de balón conquense. Con el reloj a cero, Fede Pizarro ha estrellado un golpe franco directo en la madera.

Victoria agónica pero tremendamente importante para un Cajasol Ángel Ximénez que se pone con cuatro puntos en la zona tranquila de la tabla antes de afrontar un nuevo partido en casa, en este caso, el viernes ante Ademar León.

Balonmano Ficha técnica Cajasol Ángel Ximénez (22): Carvalho (p); Simonet, Cabello, Dani Ramos (2), Djukic (1), Bernabéu (2,1p), Cuenca, Aizen (3), Sousa, Dani Serrano (3), Dorado (4), Claudio Ramos (4), Semedo, Mc Cormick, Estepa (2) y De Hita (p) (1). Rebí BM Cuenca (21): Tonicher (p); Barceló (2); Manuel Lima (3), Nacho Pizarro (1), Alfonso Mendes (3), Antunez (1), Toth (1), Fede Pizarro (3,1p), Colmena, Notario, Gándara (2), Tavares (5p) y Eloy Martín (ps). Árbitros: Ausas Busquets y Florenza Virgili (Cataluña). Excluyeron a los locales Sousa, Serrano (2) y Claudio Ramos; y a los visitantes Tavares (2) y Lima. Parciales: 2-2; 2-4; 5-6; 7-8; 8-9; 11-10 (descanso) 15-12; 16-13; 16-15; 18-17; 19-19 y 22-21 (final). Incidencias: Pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil. 500 espectadores. Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal. (Foto. Alberto Montaño / Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil).