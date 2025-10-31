Suscríbete a
Los viajeros en apartamentos turísticos llegan a 83.071 y crecen un 19% en los nueve primeros meses en Córdoba

Las pernoctaciones de enero a septiembre de este año, 170.151, también suben un 22,4 por ciento sobre el mismo periodo de 2024

Apartamentos turísticos Puerta de la Ribera
Apartamentos turísticos Puerta de la Ribera
Javier Gómez

Córdoba

El 'boom' de los apartamentos turísticos en la provincia de Córdoba es una cuestión indudable. La encuesta de ocupación en alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos, campings, apartamentos rurales y albergues) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada ayer revela que los viajeros alojados en los ... apartamentos turísticos de Córdoba han tenido un incremento del 19,1 por ciento en el acumulado de enero a septiembre de este 2025 respecto a los nueve primeros meses del año pasado 2024.

