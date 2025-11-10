Suscríbete a
Un veterinario perito declara en el juicio a un ganadero en Dos Torres acusado de la muerte de 36 vacas que «todas las reses estaban sin acceso al agua»

La Fiscalía acusa al ganadero de Los Pedroches de omisión al negar el acceso al agua a sus reses provocando la muerte por deshidratación por lo que solicita un año y ocho meses de prisión

Pasillo de la Ciudad de la Justicia de Córdoba donde se ha celebrado el juicio contra un ganadero
Pilar García-Baquero

Córdoba

El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha celebrado este lunes el juicio contra un ganadero de la comarca de Los Pedroches, acusado de un delito de maltrato animal por la muerte de 36 vacas de su propiedad, que habrían fallecido por ... falta de agua en la finca de Dos Torres.

