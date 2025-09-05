Estas son las verbenas populares que se celebrarán en Córdoba en septiembre

Septiembre contará con media decena de verbenas populares que toman el testigo a las celebradas en la capital desde el pasado mes de junio. El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado los festejos en los barrios que cuenta con subvención municipal este 2025.

Este año, la verbena de Santa Marina no se montará en la plaza del Conde de Priego (la hermandad del Resucitado confirma su renuncia a celebrarla) después de que el Consistorio se opusiera a que la fiesta tuviera lugar en el citado enclave ante los problemas generados en la pasada edición, que pusieron en pie de guerra a los vecinos por la suciedad, ruido y masificación en torno a la cita popular.

Verbenas populares de Córdoba en septiembre Hermandad del Cristo del Amor. 11 al 14 de septiembre, junto a la Calahorra (avenida de Fray Albino)

Hermandad de las Cinco Llagas. Del 12 al 14 de septiembre, en la plaza del Jazmín

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Córdoba. Del 18 al 20 de septiembre, en los jardines Virgen del Rocío

Hermandad de la Quinta Angustia. Del 25 al 28 de septiembre, en el bulevar de la plaza de Colón

Asociación Patronos de Córdoba San Acisclo y Santa Victoria. Del 25 al 28 de septiembre, en el Club Taurino de Alcolea

