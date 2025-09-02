Suscríbete a
Fiestas

Velá de la Fuensanta de Córdoba: fechas, programación, gastronomía y todas las novedades

La 'feria chica' se prepara para hacer sonar sus campanitas en la plaza del Pocito

Las leyendas del caimán de la Fuensanta en Córdoba: ¿cómo llegó el animal al santuario?

Puestos de campanitas de la Velá de la Fuensanta en una imagen de archivo
Davinia Delgado

Córdoba

Septiembre es sinónimo del fin del verano, el regreso a la rutina, la vuelta al 'cole' y al trabajo; y, en Córdoba, la celebración de una de sus citas más populares: la Velá de la Fuensanta, la segunda del año en honor de la copatrona (junto a San Acisclo y Santa Victoria) de Córdoba. Este año se celebrará desde el viernes 5 hasta el lunes 8 (festivo en el calendario local)

Esta fiesta se lleva a cabo desde el siglo XVIII. El germen está en la aparición de la Virgen de la Fuensanta a un vecino cardador del lana del barrio de San Lorenzo. Se celebra, tradicionalmente, en los alrededores de la iglesia que lleva su nombre, aunque en los años 1804 y 1835 la feria tuvo lugar en la cercana plaza de la Magdalena por las epidemias de esos años.

La 'feria chica', como también se la conoce, está muy ligada a la leyenda del caimán, cuyos restos se pueden contemplar en el muro del santuario. Ramírez de Arellano declara que «el caimán fue traído de América junto a una costilla de una ballena, la concha o carapacho de una tortuga, una sierra del pez de este nombre y otras cuantas cosas remitidas como recuerdo por viajeros cordobeses».

No obstante, la historia más extendidas cuenta que en una ocasión hubo una crecida en el río Guadalquivir y la abundancia de agua trajo un temible caimán que llegó a sembrar el pánico entre la población cordobesa. Fue un disminuido físico, un cojo, el que cazó al reptil.

Inauguración y pregón

El pistoletazo de salida de la Velá de la Fuensanta 2025 se dará el viernes 5 de septiembre, a partir de las 22.00 horas, en la plaza del Pocito, con el pregón de Manuel García Osuna, presidente de la Asociación de Vecinos San José Obrero y figura destacada del barrio. A continuación (22.30 horas) actuarán la cantante de copla Anable Seoane, seguida de la orquesta Cal y Canto.

Programación

Todos los actos tedrán lugar en este enclave, la plaza del Pocito, salvo las actividades deportivas.

Sábado 6 de septiembre

12.00 h: Degustación de frutas.

12.30 h: Tradicional Sardiná, gracias a Mercacórdoba y la AVV San José Obrero

14.00 h: Actuación Oro y Plata.

18.45 h: Bendición de las aguas del Pocito en el santuario.

19.00 h: Eucaristía y traslado de la Virgen a la Catedral, acompañada por grupos jóvenes cofrades

21.00 h: Show infantil 'Plis Plas circo'.

22.00 h: Concierto coral con La Jarana y Amigos de San José Obrero.

23.30 h: Concierto del grupo La Gramola.

Domingo 7 de septiembre

12.30 h: Degustación popular de la Huevá.

14.00 h: Academias locales (Nanes Luna, Flora e Hija).

19.30 h: Solemne misa en la Mezquita‑Catedral presidida por el obispo Jesús Fernández, seguida del traslado de la Virgen al Santuario, recibida por niños con campanitas.

21.00 h: Academia de baile 'Baila conmigo'.

22.30 h: Actuación del grupo Calleja Sur.

0.00 h: Tributo a los 80/90 con Maikel y los Enganches.

Lunes 8 de septiembre

10.30 h: Solemne eucaristía en el santuario oficiada por el obispo Jesús Fernández.

12.30 h: Salmorejá popular.

13.00 h: Mago Naricmagic.

13.30 h: Pasacalles con la charanga Capitán Topacio.

Ruta del Caimán

Durante todo el evento (5-8 septiembre) se celebra la XV Ruta del Caimán, una tradicional cita en en la que disfrutar de travesías en piragua por el Guadalquivir, organizadas por Imdeco y el Club de Piragüismo. La inscripción es gratuita: solo se pide 1 kg de alimento solidario para el Banco de Alimentos Medina Azahara.

El evento contará con múltiples salidas al día: 10.00, 11.30, 13.00, 16.30, 18.00 y 19.30 horas, según jornada. Esta actividad está destinada a mayores de 18 años, y menores acompañados a partir de 8 años; saber nadar es obligatorio.

Atracciones, puestos y Día del Niño

La Velá de la Fuensanta 2025 contará con una treintena de atracciones infantiles y puestos; entre ellos, los famosos de las campanitas, patatas asadas, frutos secos, algodón y globos, entre otros.

Estarán ubicados en la plaza del Pocito y sus alrededores. La apertura será antes del pregón: a partir de las 20.00 horas del viernes y estarán funcionando hasta las 22.00 del lunes 8.

El último día (8 de septiembte) la jornada estará dedicada a los más pequeños, que podrán disfrutar de las atracciones con un 50 por ciento de descuento desde las 12.00 horas.

