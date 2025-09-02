Velá de la Fuensanta de Córdoba: fechas, programación, gastronomía y todas las novedades

Puestos de campanitas de la Velá de la Fuensanta en una imagen de archivo

Septiembre es sinónimo del fin del verano, el regreso a la rutina, la vuelta al 'cole' y al trabajo; y, en Córdoba, la celebración de una de sus citas más populares: la Velá de la Fuensanta, la segunda del año en honor de la copatrona (junto a San Acisclo y Santa Victoria) de Córdoba. Este año se celebrará desde el viernes 5 hasta el lunes 8 (festivo en el calendario local)

Esta fiesta se lleva a cabo desde el siglo XVIII. El germen está en la aparición de la Virgen de la Fuensanta a un vecino cardador del lana del barrio de San Lorenzo. Se celebra, tradicionalmente, en los alrededores de la iglesia que lleva su nombre, aunque en los años 1804 y 1835 la feria tuvo lugar en la cercana plaza de la Magdalena por las epidemias de esos años.

La 'feria chica', como también se la conoce, está muy ligada a la leyenda del caimán, cuyos restos se pueden contemplar en el muro del santuario. Ramírez de Arellano declara que «el caimán fue traído de América junto a una costilla de una ballena, la concha o carapacho de una tortuga, una sierra del pez de este nombre y otras cuantas cosas remitidas como recuerdo por viajeros cordobeses».

No obstante, la historia más extendidas cuenta que en una ocasión hubo una crecida en el río Guadalquivir y la abundancia de agua trajo un temible caimán que llegó a sembrar el pánico entre la población cordobesa. Fue un disminuido físico, un cojo, el que cazó al reptil.

Inauguración y pregón

El pistoletazo de salida de la Velá de la Fuensanta 2025 se dará el viernes 5 de septiembre, a partir de las 22.00 horas, en la plaza del Pocito, con el pregón de Manuel García Osuna, presidente de la Asociación de Vecinos San José Obrero y figura destacada del barrio. A continuación (22.30 horas) actuarán la cantante de copla Anable Seoane, seguida de la orquesta Cal y Canto.

Todos los actos tedrán lugar en este enclave, la plaza del Pocito, salvo las actividades deportivas.

Sábado 6 de septiembre

12.00 h: Degustación de frutas.

12.30 h: Tradicional Sardiná, gracias a Mercacórdoba y la AVV San José Obrero

14.00 h: Actuación Oro y Plata.

18.45 h: Bendición de las aguas del Pocito en el santuario.

19.00 h: Eucaristía y traslado de la Virgen a la Catedral, acompañada por grupos jóvenes cofrades

21.00 h: Show infantil 'Plis Plas circo'.

22.00 h: Concierto coral con La Jarana y Amigos de San José Obrero.

23.30 h: Concierto del grupo La Gramola.

Domingo 7 de septiembre

12.30 h: Degustación popular de la Huevá.

14.00 h: Academias locales (Nanes Luna, Flora e Hija).

19.30 h: Solemne misa en la Mezquita‑Catedral presidida por el obispo Jesús Fernández, seguida del traslado de la Virgen al Santuario, recibida por niños con campanitas.

21.00 h: Academia de baile 'Baila conmigo'.

22.30 h: Actuación del grupo Calleja Sur.

0.00 h: Tributo a los 80/90 con Maikel y los Enganches.

Lunes 8 de septiembre

10.30 h: Solemne eucaristía en el santuario oficiada por el obispo Jesús Fernández.

12.30 h: Salmorejá popular.

13.00 h: Mago Naricmagic.

13.30 h: Pasacalles con la charanga Capitán Topacio.

Ruta del Caimán

Durante todo el evento (5-8 septiembre) se celebra la XV Ruta del Caimán, una tradicional cita en en la que disfrutar de travesías en piragua por el Guadalquivir, organizadas por Imdeco y el Club de Piragüismo. La inscripción es gratuita: solo se pide 1 kg de alimento solidario para el Banco de Alimentos Medina Azahara.

El evento contará con múltiples salidas al día: 10.00, 11.30, 13.00, 16.30, 18.00 y 19.30 horas, según jornada. Esta actividad está destinada a mayores de 18 años, y menores acompañados a partir de 8 años; saber nadar es obligatorio.

Atracciones, puestos y Día del Niño

La Velá de la Fuensanta 2025 contará con una treintena de atracciones infantiles y puestos; entre ellos, los famosos de las campanitas, patatas asadas, frutos secos, algodón y globos, entre otros.

Estarán ubicados en la plaza del Pocito y sus alrededores. La apertura será antes del pregón: a partir de las 20.00 horas del viernes y estarán funcionando hasta las 22.00 del lunes 8.

El último día (8 de septiembte) la jornada estará dedicada a los más pequeños, que podrán disfrutar de las atracciones con un 50 por ciento de descuento desde las 12.00 horas.

