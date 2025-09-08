La Velá de la Fuensanta de Córdoba dice adiós con diez platos de salmorejo por minuto

Si en España se popularizó hace tiempo expresar una superficie mediante su equivalencia en campos de fútbol, en Córdoba se puede reflejar la afluencia de público en platos de salmorejo consumidos por minuto. Y así, durante el día de Nuestra Señora de la Fuensanta, en la Velá que lleva su nombre, el flujo de personas se tradujo en diez platos de salmorejo por minuto.

Y es que tras la huevá, y la sardiná, llegó el colofón de la salmorejá a una tradicional fiesta que empezó con el pregón del viernes a cargo del presidente de la Asociación de Vecinos San José Obrero, vocal de Cultura y Festejos en la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y vecino del barrio de la Fuensanta, Manuel García Osuna. Concluye en la noche del festivo local del lunes con la actuación del grupo de baile Fitflamc.

Entre el pregón y la actuación, tres días y cuatro noches con enorme éxito de asistencia. «Se ha notado más afluencia de gente que en años anteriores, incluso ha venido demasiada gente, se nota que muchos no se han ido de vacaciones», explica el vicehermano mayor de la pro hermandad de la Bondad, Rafael Leiva, coordinador de la zona de la barra. «La devoción cada vez va a más», afirma.

Y junto a la devoción a la Virgen de la Fuensanta, está también el gusto por la tradición. Y este lunes era el día de la famosa salmorejá. A las 12 del mediodía, la Velá lucía ya repleta. A un lado, las familias con niños aprovechando el descuento del 50% durante toda la jornada.

Al otro, en el del santuario, una enorme cola solicitando el plato más famoso de Córdoba, que se elabora respetando todos los cánones. «Creo que finalmente van a salir entre ochocientas y mil raciones», precisa Manuel Serrano, también cofrade de la Bondad.

El salmorejo, repartido en cubos, es obra de cinco cocineros que han empleado «aceite de oliva bueno y telera de pan suministrado por panadería Salazar». En cuestión de media hora, para las 12.30, ya se habían repartido 300, de ahí los ya mencionados diez platos por minuto como modo de controlar la afluencia. Los camareros se daban notable prisa para evitar que parte de la cola se expusiera a un sol que todavía pica lo suyo a estas alturas del año.

Pepe, así, a secas, lleva vendiendo productos en cada fiesta de Córdoba desde que iba en el vientre de su madre. Si es Navidad, artículos navideños. Y si toca la Velá, las populares campanillas. Así lo hicieron su padre, abuelo y bisabuelo: «Las campanitas vienen de La Rambla, e intentamos cada año mejorar la oferta, tenemos las más antiguas de barro rojo, luego vinieron la de barro blanco, más tarde las laqueadas, y ahora ya las traemos también con muchos colores».

Pepe reconoce que otro artículo va ganando compradores, y esto está en sintonía con las declaraciones anteriores de Rafael Leiva sobre el aumento de la devoción: se trata de la Virgen de la Fuensanta y el Niño.

Rafael Hidalgo y Salvador Díaz, de Posadas y Córdoba, empezaron en una empresa de entretenimiento hace décadas y ahora vuelcan toda su experiencia en el show Naricmagic, que mezcla su actuación como payasos y magos.

«Empezamos en pasacalles, carnavales y haciendo números circenses como payasos, que es lo que hacemos; como el nuevo circo incluye ya magia, malabares y animación, cogimos esa variante». Ante un nutrido público familiar en el que se cuentan niños, padres y abuelos, todos con su pertinente salmorejo, se preparan para su actuación.

Las lluvias tienen el Pocito lleno y la gente puede adquirir las aguas a las que se atribuyen poderes curativos

Al lado del santuario, en la zona del pozo, Sergio Pérez colabora con el mostrador con agua bendita sacada del cercano pozo, otra tradición de esta Velá. «El agua se recogió en días previos, se bendijo se distribuyó en botellitas para que la gente las coja. Gracias a las lluvias, el pozo lleva dos años en el que se ve el agua si te asomas», dice. En este pozo, cuenta la tradición religiosa, se apareció la Virgen en el siglo XV.

Pero también hay desacuerdo en la Velá de la Fuensanta. Un grupo de cofrades que prefieren permanecer en el anonimato critican el pendón regalado por el Ayuntamiento por «parecer de los chinos». A juicio de estos cofrades, se debió elaborar «en un tipo de tela más apropiado para una insignia de ese tipo, por ejemplo terciopelo, seda en condiciones, y un bordado de colores con algún realce, además de un mástil de orfebrería con un bonito dibujo rematado con un motivo religioso que bien pudiera ser la propia Virgen de la Fuensanta o San Rafael». Así que tome nota quien tenga que tomarla.