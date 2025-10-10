Suscríbete a
infraestructuras

Vecinos de la Fuensanta exigen que se actúe contra una asentamiento que genera inseguridad e insalubridad

La Federación Al-Zahara pide a la Gerencia de Urbanismo una inspección urgente de la zona por el riesgo para los residentes

El barrio de Santuario de Córdoba sopla cincuenta velas

Así se vive en los asentamientos de chabolas de Córdoba

Imagen de una de las plazas de la Fuensanta con un asentamiento entre sus zonas ajardinadas
Imagen de una de las plazas de la Fuensanta con un asentamiento entre sus zonas ajardinadas

ABC Córdoba

Córdoba

La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al-Zahara se ha hecho eco del malestar existente en el barrio de la Fuensanta por la situación de degradación del entorno de varios puntos y la aparición de un asentamiento ilegal en ... plena calle.

