Vanesa Martín: «Córdoba se merece una noche que nos quede para el recuerdo»

Bajo el cielo abierto de septiembre y con el coso de Los Califas como escenario, Vanesa Martín regresa esta noche a Córdoba dos años después de conquistar a un público que aún guarda en la memoria aquella noche mágica de 2023. La malagueña vuelve con 'Casa Mía', su último trabajo de estudio, un álbum íntimo y confesional que late entre cicatrices, aprendizajes y esperanzas.

–Vuelve a Córdoba, esta vez con 'Casa Mía'. ¿Qué nos puede adelantar del concierto?

–Estoy feliz de volver a Córdoba, una ciudad a la que le tengo mucho cariño y un vínculo muy especial. Este concierto va a ser un viaje por 'Casa Mía', que es un disco muy personal, lleno de verdad, de licencias, de experiencias y de emociones. Pero también vamos a revisitar canciones que no pueden faltar de discos anteriores. Será una noche para vibrar fuerte, para compartir y para reencontrarnos a través de la música.

–En otros escenarios ha homenajeado a artistas como la cordobesa India Martínez, interpretando alguna de sus canciones. ¿Repetirá en Los Califas?

–Compuse para ella uno de sus mayores éxitos, '90 minutos'. India es una hermana del alma y, además, una artista enorme. Hemos cantado juntas muchas veces y somos muy amigas. Lo que ocurre es que la gente también me pide a mí esta canción porque saben la historia, y ya se ha convertido casi en fija en mis conciertos.

Noticia Relacionada Fotos: El conciertazo de Vanesa Martín en Córdoba RAfael CArmona La cantautora ha hecho vibrar el Coso de los Califas con su gira 'Placeres y Pecados'

–Además de los temas nuevos, ¿cuáles son los clásicos de Vanesa Martín que no faltarán? ¿Tiene alguna sorpresa preparada?

–Claro que habrá clásicos, esos temas que ya no son solo míos, sino de la gente, de todos. Además, los hemos actualizado en cuanto a sonido, acercándolos a la sonoridad de 'Casa Mía'. Canciones como 'Complicidad', 'Polvo de mariposas', 'Hábito de ti' o 'Arráncame no pueden faltar'. Y sí, siempre hay una complicidad única con cada ciudad. Córdoba se merece una noche que nos quede para el recuerdo, una vez más.

–¿Cómo se siente ante el público cordobés?

–El público cordobés tiene una sensibilidad muy especial, escucha con el alma. Se entrega, vibra, se emociona… y eso se siente desde el inicio del concierto. Volver siempre es como regresar a un lugar donde sabes que te abrazarán bonito y fuerte, y más con un disco que tiene tanto de este hogar emocional y de este viaje hacia uno mismo. En general, mi público es pasional, exigente y disfrutón.

«El público cordobés tiene una sensibilidad muy especial, escucha con con el alma»

–Su música ha evolucionado mucho a lo largo de los años. ¿Cómo describiría la Vanesa Martín de hoy frente a la de sus primeros discos?

–Sigo siendo la misma en esencia, pero con más experiencia, cicatrices si me apuras, muchos aprendizajes y vivencias… y eso, inevitablemente, se cuela en las canciones. La Vanesa de hoy se permite más, se exige menos en lo superficial y más en lo profundo. He aprendido a soltar, a escucharme, a respetar mis tiempos. Y eso me ha dado una libertad creativa que agradezco muchísimo.

–¿Dónde encuentra la inspiración para componer sus canciones?

–En la vida. En las historias que vivo y en las que me cuentan. No todo habla de mí, no tengo tiempo para tanto, jajaja. En una conversación, en un silencio, en un viaje, en una mirada. A veces en el amor, otras en el desamor, en la nostalgia, en la esperanza. La inspiración está por todas partes si te mantienes con los sentidos abiertos y la mente receptiva.

–¿Hay algún tema que le haya resultado especialmente emotivo o desafiante al escribirlo?

–Muchos. Cómo te digo, aunque sea una canción movida, fue un desgarro, pero también una liberación. 'Marzo' me removió profundamente. 'Lobos' fue un viaje hacia mi vulnerabilidad y un reconocerme como nunca; más allá de que pueda parecer debilidad, es todo lo contrario, un acto de coraje. También procuro transmitir en los conciertos esto: que no hay que tener miedo a lo que nos pase por dentro, sea bueno o menos bueno; hay que reconocerlo y ocuparnos de ello. Eso, en cierto modo, es liberador y creo que valiente. Cada canción tiene su historia, su propio parto emocional. A veces son como cicatrices que sanan escribiéndolas.

«Encuentro la inspiración en la vida; en las historias que vivo y en las que me cuentan»

–Sus seguidores siempre destacan su cercanía y conexión. ¿Qué importancia tiene para usted la interacción con ellos antes, durante y después de los conciertos?

–Son el motor y los que le dan alas a lo que escribo, cuento y canto. Sin ese vínculo, nada tendría sentido. El escenario es un punto de encuentro, pero la conexión real se da en las miradas, en los mensajes, en esos instantes donde sientes que la música ha hecho su trabajo y se mezcla con sus vidas, acompañando, sanando, ayudando a tomar decisiones. Me emociona muchísimo cuando me cuentan lo que una canción les ha hecho sentir o superar. Es un regalo inmenso.

–¿Está trabajando en nuevo material o en proyectos que pueda adelantarnos?

–Siempre estoy escribiendo, no puedo evitarlo. Las canciones me acompañan y muchas veces llegan cuando menos las espero; no soy metódica escribiendo, cuando viene, viene. Sí soy luego más rigurosa con el trabajo de vestirlas y producirlas, pero desde el corazón. Hay proyectos nuevos en camino, colaboraciones, y una internacional que casi ve la luz y que me tiene tan, tan, tan enamorada de la canción y del momento que viene… Hay ideas que están germinando con mucha ilusión. Pero ahora mismo estoy muy centrada en disfrutar de esta gira, de lo que 'Casa Mía' está despertando en la gente y de esta joyita que casi desvelamos en unos días.

Más temas:

Música

Trabajo

Conciertos

Córdoba