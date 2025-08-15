Vandalismo en Belalcázar: detenido por pinchar 100 neumáticos en cuatro días

La Guardia Civil en la entrada del municipio de Belalcázar

La Guardia Civil de Hinojosa del Duque en colaboración con la Policía Local de Belalcázar, ha detenido a una persona como presunta autora de un delito continuado de daños en vehículos.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de varias denuncias recibidas en el Puesto de Hinojosa del Duque y en Policía Local de Belalcázar, que al parecer una persona durante la madrugada de los días 24 al 28 de julio, se había estado dedicando a pinchar ruedas de vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública de la localidad de Belalcázar.

Tras las pertinentes inspecciones oculares y tras las primeras gestiones practicadas, se pudo verificar que el supuesto autor había pinchado 100 ruedas de distintos vehículos, valorado todo ello en más de 2.900 euros.

Noticia Relacionada Detenido en por quedarse con los móviles que tenía que repartir a los clientes ABC Córdoba Detenido en Palma del Río por quedarse con los móviles que tenía que repartir a los clientes

Gracias a la colaboración ciudadana, se pudo abrir una línea de investigación determinante para los agentes, donde fruto de la misma, permitió identificar al supuesto autor, tras obtener indicios suficientes de su participación en los hechos.

Por todo ello, como resultado de la investigación, el día 11 de agosto se pudo proceder a la detención de una persona como supuesta autora de un delito continuado de daños en vehículos. Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.