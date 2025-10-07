Un usuario agrede a una vigilante del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras fingir un saludo en la puerta de Urgencias

Una vigilante de seguridad del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba fue agredida en la madrugada del pasado 6 de octubre mientras desempeñaba sus funciones en la puerta de acceso a Urgencias, según ha denunciado el Comité de Empresa de Securitas Córdoba, la Sección Sindical de UGT en la compañía y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (UGT FeSMC) Córdoba.

Los hechos, detallan desde el sindicato, ocurrieron alrededor de las 2.45 horas, cuando la trabajadora se encontraba sola en su puesto y un usuario que acababa de llegar al centro se acercó a ella. Tras tenderle la mano en un aparente gesto de saludo, el individuo le retorció bruscamente el brazo sin motivo alguno, en un intento de reducirla físicamente.

La vigilante logró zafarse y pedir apoyo inmediato a sus compañeros, que acudieron con rapidez y consiguieron reducir al agresor, restableciendo el orden y garantizando la seguridad. La trabajadora sufrió contusiones en el brazo y dolor en la muñeca, siendo atendida en el propio servicio de Urgencias y presentando posteriormente denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Córdoba.

Desde UGT FeSMC y el Comité de Empresa han manifestado su más enérgica condena ante esta nueva agresión a personal de seguridad privada, un colectivo que, según subrayan, «vuelve a quedar expuesto a situaciones violentas en entornos de alto riesgo como el sanitario».

El sindicato reclama una vez más que los vigilantes de seguridad sean reconocidos legalmente como agentes de la autoridad, lo que supondría «una mayor protección jurídica para quienes, día tras día, velan por la seguridad de las personas y las instalaciones».

El secretario general de UGT FeSMC Córdoba, Juan Martínez, ha instado tanto a Securitas Seguridad España S.A. como a las administraciones públicas competentes a reforzar los medios humanos y materiales en los hospitales y a establecer protocolos eficaces de prevención y actuación ante episodios violentos.