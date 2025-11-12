Hostelería
Urbanismo marca los plazos para pedir la licencia de veladores en Córdoba para 2026
Fija 34 zonas de ordenación conjunta, donde hay más concentración, y dos periodos para solicitar los permisos
Córdoba
La Gerencia de Urbanismo de Córdoba acaba de hacer pública una Instrucción para fijar el calendario de presentación de solicitudes de licencias para los veladores que la hostelería cordobesa quiera poner durante el año 2026.
El gerente del organismo municipal, Julián Álvarez, ... indica en esta resolución, a la que ha tenido acceso ABC, que la ordenanza municipal que regula la ocupación de la vía pública con mesas y sillas de bares y restaurantes no incluye un plazo concreto para este trámite aunque sí la obligación de disponer de licencia expresa (no solicitud o pago de tasa) para poder tener este mobiliario en las terrazas.
El principal tramo para presentar solicitudes arrancó el pasado 1 de noviembre y se mantendrá abierto hasta el 31 de enero. En el mismo deben presentar solicitudes de licencia los bares que ya obtuvieron permiso en 2025 o en su caso renovación del año anterior y además quieran ocupar la calle durante todo el año 2026 con idénticas características.
También deberán cumplir este periodo aquellos que no obtuvieron permiso en 2025 o que si lo tienen ahora pretenden una disposición diferente a la del presente año (y siempre por un periodo anual). Finalmente, también se incluyen los establecimientos que se encuentren en zonas de ordenación conjunta -aquellas más saturadas, hasta 34 puntos por todo el centro comercial e histórico y algunos otros barrios- y por un periodo tanto anual como de temporada.
Hostelería
Zonas de ordenación conjunta para veladores 2026
-
Plaza de las Tendillas
-
Historiador Díaz del Moral
-
Morería
-
Conde de Cárdenas
-
García Lovera
-
Victoriano Rivera-La Plata-Mármol de Bañuelos
-
Capitulares
-
Plaza de la Corredera
-
Plaza de San Miguel
-
Pastores
-
Plaza de San Ignacio de Loyola
-
Plaza del Escudo
-
Córdoba de Veracruz
-
Plaza de San Nicolás
-
Plaza de La Trinidad
-
Avda. Gran Capitán
-
Plaza Flor del Olivo
-
Avenida de la Libertad
-
Avenida Al-Nasir
-
Agrupación de Cofradías
-
Ronda de Isasa
-
Paseo de la Ribera
-
Enrique Romero de Torres
-
Plaza Cardenal Salazar
-
Plaza Judá Leví-Manríquez
-
Puerta de Almodóvar
-
María La Judía y Dolores Ibarruri
-
Poeta Juan Ramón Jiménez- Poeta Emilio Prados (Tablero)
-
Avenida de Barcelona
-
Plaza de la Oca
-
Plaza del Moreal
-
Plaza de Matías Prats
-
Plaza de los Califas
-
Isla Fuerteventura
El otro plazo temporal que fija Urbanismo va del 1 de enero de 2026 al 28 de febrero de ese año es para los bares y restaurantes de zonas de ordenación conjunta que solicitan la licencia de temporada que va desde el Domingo de Ramos próximo (29 de marzo de 2026) al 31 de octubre.
Urbanismo avisa en esta Instrucción de que el catálogo de Zonas de Ordenación Conjunta puede variar en cualquier momento si se detectan problemas en el uso de espacios públicos en cualquier zona de Córdoba relacionados con los veladores. Todos los impresos están disponibles en la web de la Gerencia.
