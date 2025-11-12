Suscríbete a
Urbanismo marca los plazos para pedir la licencia de veladores en Córdoba para 2026

Fija 34 zonas de ordenación conjunta, donde hay más concentración, y dos periodos para solicitar los permisos

La nueva ordenanza de veladores de Córdoba, para 2026: permisos por metros cuadrados y control por código QR

Terraza con veladores en la plaza de la Corredera de Córdoba
Terraza con veladores en la plaza de la Corredera de Córdoba Valerio merino

J. Pino

Córdoba

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba acaba de hacer pública una Instrucción para fijar el calendario de presentación de solicitudes de licencias para los veladores que la hostelería cordobesa quiera poner durante el año 2026.

El gerente del organismo municipal, Julián Álvarez, ... indica en esta resolución, a la que ha tenido acceso ABC, que la ordenanza municipal que regula la ocupación de la vía pública con mesas y sillas de bares y restaurantes no incluye un plazo concreto para este trámite aunque sí la obligación de disponer de licencia expresa (no solicitud o pago de tasa) para poder tener este mobiliario en las terrazas.

