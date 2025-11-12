Urbanismo marca los plazos para pedir la licencia de veladores en Córdoba para 2026

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba acaba de hacer pública una Instrucción para fijar el calendario de presentación de solicitudes de licencias para los veladores que la hostelería cordobesa quiera poner durante el año 2026.

El gerente del organismo municipal, Julián Álvarez, ... indica en esta resolución, a la que ha tenido acceso ABC, que la ordenanza municipal que regula la ocupación de la vía pública con mesas y sillas de bares y restaurantes no incluye un plazo concreto para este trámite aunque sí la obligación de disponer de licencia expresa (no solicitud o pago de tasa) para poder tener este mobiliario en las terrazas.

Noticia Relacionada Las terrazas de los bares sin tabaco encrespan a los hosteleros cordobeses y dividen a la clientela Alfredo Martín-Górriz Hostecor tilda de «ilógica» la medida del Gobierno y alerta del impacto en el consumo de los negocios, mientras los fumadores recuerdan que ya se alejan unos metros El principal tramo para presentar solicitudes arrancó el pasado 1 de noviembre y se mantendrá abierto hasta el 31 de enero. En el mismo deben presentar solicitudes de licencia los bares que ya obtuvieron permiso en 2025 o en su caso renovación del año anterior y además quieran ocupar la calle durante todo el año 2026 con idénticas características. También deberán cumplir este periodo aquellos que no obtuvieron permiso en 2025 o que si lo tienen ahora pretenden una disposición diferente a la del presente año (y siempre por un periodo anual). Finalmente, también se incluyen los establecimientos que se encuentren en zonas de ordenación conjunta -aquellas más saturadas, hasta 34 puntos por todo el centro comercial e histórico y algunos otros barrios- y por un periodo tanto anual como de temporada. Hostelería Zonas de ordenación conjunta para veladores 2026 Plaza de las Tendillas

Historiador Díaz del Moral

Morería

Conde de Cárdenas

García Lovera

Victoriano Rivera-La Plata-Mármol de Bañuelos

Capitulares

Plaza de la Corredera

Plaza de San Miguel

Pastores

Plaza de San Ignacio de Loyola

Plaza del Escudo

Córdoba de Veracruz

Plaza de San Nicolás

Plaza de La Trinidad

Avda. Gran Capitán

Plaza Flor del Olivo

Avenida de la Libertad

Avenida Al-Nasir

Agrupación de Cofradías

Ronda de Isasa

Paseo de la Ribera

Enrique Romero de Torres

Plaza Cardenal Salazar

Plaza Judá Leví-Manríquez

Puerta de Almodóvar

María La Judía y Dolores Ibarruri

Poeta Juan Ramón Jiménez- Poeta Emilio Prados (Tablero)

Avenida de Barcelona

Plaza de la Oca

Plaza del Moreal

Plaza de Matías Prats

Plaza de los Califas

Isla Fuerteventura El otro plazo temporal que fija Urbanismo va del 1 de enero de 2026 al 28 de febrero de ese año es para los bares y restaurantes de zonas de ordenación conjunta que solicitan la licencia de temporada que va desde el Domingo de Ramos próximo (29 de marzo de 2026) al 31 de octubre. Urbanismo avisa en esta Instrucción de que el catálogo de Zonas de Ordenación Conjunta puede variar en cualquier momento si se detectan problemas en el uso de espacios públicos en cualquier zona de Córdoba relacionados con los veladores. Todos los impresos están disponibles en la web de la Gerencia.

