Urbanismo aprueba la innovación del Plan del Casco necesaria para ceder Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre

La Gerencia de Urbanismo dará de forma inminente un paso importante para la cesión de Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre, entidad sin ánimo de lucro que la viene gestionando en precario desde hace muchos años.

Resta un trámite importante para que el Ayuntamiento pueda conceder ... la explotación del monumento a este colectivo: la aprobación definitiva de la innovación de la ficha de este histórico inmueble en el Plan del Casco para que pueda adaptarse a los usos que se le dará: se transformará en el Centro Internacional del Caballo (CIC). Dicha aprobación definitiva se producirá en el consejo de Urbanismo que tendrá lugar el martes.

Se avanzará así en el objetivo del gobierno municipal de tener entregada Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre antes de que acabe 2025, culminando así un largo proceso. A partir de ese momento, esta entidad desarrollará en ellas el citado CIC. En él, invertirá 9,6 millones para convertir el monumento en un lugar que muestre la amplia historia ecuestre de la capital. Pero al mismo tiempo será un espacio de formación laboral o investigación en este campo.

La transformación de la huerta de Caballerizas será su elemento más novedoso. Tendrá dos pistas, una principal y otra pequeña de calentamiento. Se construirán, además, dos edificios de una planta: uno se destinará a servicios de atención al caballo y otro más amplio será para el área formativa, uno de los ejes de actividad del CIC.

Intervención en el Jardín Alto de la fortaleza

En este proceso, se ha dado encaje normativo, además a una gran Sala Museística -que tendrá otras tres más pequeñas- el Consistorio acometerá en este monumento, y que será la guinda de la nueva etapa que se abre ante él. Irá en la planta alta del edificio norte. Se utilizarán 1.922 metros cuadrados.

Capitulares mira a 2027 para comenzar las obras de un equipamiento largamente esperado. No en vano, es una iniciativa presente en los planets del gobierno local desde que el PP volvió a la Alcaldía en 2019. En 2021, se calculó que el coste total de la intervención se moviera en los 2,9 millones.

El consejo de la Gerencia también abordará este martes otro punto vinculado a Caballerizas, si bien se trata de una iniciativa a caballo entre este inmueble histórico y el Alcázar. Dará luz verde definitiva a la innovación del Plan del Casco en la ficha que afecta a este proyecto.

La intervención del Consistorio se desarrollará en el extremo norte del Jardín Alto de la fortaleza. Permitirá configurar un nuevo acceso a Caballerizas y supondrá incorporar 591 metros cuadrados del jardín a la explanada. Incluirá la creación de islas vegetales, bancos y la reubicación de una fuente circular.