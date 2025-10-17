Suscríbete a
ayuntamiento

Urbanismo aprueba la innovación del Plan del Casco necesaria para ceder Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre

El gobierno municipal tiene fijado el objetivo de entregar el inmueble a este colectivo antes de que acabe el año

Imagen del último Concurso Morfológico, celebrado en Cabalcor 2025
Córdoba

La Gerencia de Urbanismo dará de forma inminente un paso importante para la cesión de Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre, entidad sin ánimo de lucro que la viene gestionando en precario desde hace muchos años.

Resta un trámite importante para que el Ayuntamiento pueda conceder ... la explotación del monumento a este colectivo: la aprobación definitiva de la innovación de la ficha de este histórico inmueble en el Plan del Casco para que pueda adaptarse a los usos que se le dará: se transformará en el Centro Internacional del Caballo (CIC). Dicha aprobación definitiva se producirá en el consejo de Urbanismo que tendrá lugar el martes.

