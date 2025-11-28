Urbanismo adjudica las obras para rehabilitar la sede de la Real Academia de Córdoba, que sufre tres lustros de destierro

A la segunda irá la vencida para las obras de recuperación de la sede de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, en Ambrosio de Morales. La Gerencia de Urbanismo, después de un primer concurso fallido, ya tiene ... empresa para acometer estos trabajos. Esta intervención debe acabar con los quince años de destierro en distintas sedes que sufre esta institución.

El perfil del contratante de este entre municipal acaba de publicar la resolución de la licitación. La ganadora ha sido la firma cordobesa Construcciones Antroju, la única que se presentó a este proceso de contratación. Acometerá la reforma de este edificio por 571.758 euros, que es la misma cantidad por la que el proyecto había salido a concurso. Se acaba de requerir a esta compañía para que presente la documentación necesaria para formalizar la adjudicación.

Los pliegos de la licitación explican que las obras, que durarán ocho meses, se centrarán en la «edificación principal del inmueble, la recayente a Ambrosio de Morales». La recuperación del inmueble anexo, con fachada a San Fernando -es el que fue la casa del conserje-, quedará para otra futura actuación.

El presupuesto crece un 20%

Este proyecto, explica la documentación del concurso, rehabilitará las cubiertas de dicho edificio y permitirá ejecutar otras intervenciones «puntuales»: se sustituirán los aseos por otros adaptados en planta baja; se harán nuevas instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento en la planta baja; se hará el resanado y pintado de paramentos exteriores e interiores también en la planta baja y se repararán la carpinterías.

Urbanismo ya realizó un primer intento para sacar adelante estas obras. A primeros de 2025 activó un concurso para buscar una constructora que las acometiera. El presupuesto era de 476.465 euros. Quedó desierto. La Gerencia lanzó un segundo proceso de contratación con un 20% más de presupuesto -lo elevó en 95.293 euros, para alcanzar los citados 571.758-. Y ahora sí ha conseguido adjudicarlas.