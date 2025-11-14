Suscríbete a
Educación

La Universidad de Córdoba contará con 142 millones del primer reparto del modelo de financiación de 2025

La Junta acuerda con los rectores la distribución de 1.708 millones y la UCO recibe también 1,5 millones del plan de inversiones e infraestructuras

Tres exalumnos de la UCO reciben los Premios Nacionales Fin de Carrera

Alumnos de la UCO llegan al campus universitario de Rabanales valerio merino
Javier Gómez

Córdoba

La Universidad de Córdoba (UCO) contará con 142 millones de euros del primer reparto del modelo de financiación de las diez universidades públicas de Andalucía, que ha contado con una distribución total de 1.708 millones de euros. Además, la UCO ha recibido también 1,5 millones de euros ... para el plan de inversión e infraestructuras de 2025. También recibirá, en unas semanas, una parte de los 16 millones del segundo reparto de financiación adicional, así como de otras partidas para personal.

