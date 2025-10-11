La UCO busca definir el futuro de La Zona con un estudio de viabilidad arquitectónica

Suscríbete a
Fachada de la Zona, antiguo cuartel militar en el centro de la capital cordobesa
Fachada de la Zona, antiguo cuartel militar en el centro de la capital cordobesa abc
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Cordoba

La Universidad de Córdoba (UCO) ha dado un paso más en su proyecto para transformar el antiguo Cuartel de la Trinidad, también conocido como La Zona, con licitación de un estudio de viabilidad arquitectónica que permitirá determinar qué puede hacerse en el recinto y ... cómo abordarlo. El objetivo es disponer de un análisis técnico que sirva de base para la toma de decisiones sobre los usos futuros de la parcela y las posibles intervenciones, desde la rehabilitación de los edificios existentes hasta una reconstrucción completa.

