La UCO busca definir el futuro de La Zona con un estudio de viabilidad arquitectónica

La Universidad de Córdoba (UCO) ha dado un paso más en su proyecto para transformar el antiguo Cuartel de la Trinidad, también conocido como La Zona, con licitación de un estudio de viabilidad arquitectónica que permitirá determinar qué puede hacerse en el recinto y ... cómo abordarlo. El objetivo es disponer de un análisis técnico que sirva de base para la toma de decisiones sobre los usos futuros de la parcela y las posibles intervenciones, desde la rehabilitación de los edificios existentes hasta una reconstrucción completa.

El documento, según recoge el objeto de la licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, servirá para evaluar las posibilidades urbanísticas, arquitectónicas y funcionales del espacio, propiedad de la Universidad desde que lo adquirió al Ministerio de Defensa por 2,4 millones de euros. Este estudio será el primer escalón para definir la envergadura real de la operación, tanto desde el punto de vista técnico como económico.

Aunque en los últimos años se ha planteado que el futuro emplazamiento de la Facultad de Filosofía y Letras podría ubicarse en este enclave, el rector de la UCO ha reiterado en varias ocasiones que la intención es que se trate de un «proyecto de ciudad, con la participación y financiación compartida del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba«.

La Universidad de Córdoba ha reconocido que desconoce aún el coste total de la intervención. Las primeras estimaciones apuntaban a unos 20 millones de euros, aunque el propio rector ha admitido en varias ocasiones que la cifra podría superarse ampliamente, dependiendo de las conclusiones que arroje el estudio sobre el estado de los inmuebles y la viabilidad de su rehabilitación.

El estudio de viabilidad, que ha salido a licitación con un coste de 36.000 euros, por tanto, será clave para determinar qué edificios pueden conservarse, cuáles conviene derribar o reconstruir, y qué opciones existen para adaptar el conjunto a las necesidades académicas y urbanas de la ciudad. A partir de sus resultados, la UCO podrá definir un plan de actuación a medio y largo plazo.

Filosofía y Letras

Mientras tanto, y de forma transitoria, la Universidad ha alcanzado un acuerdo con la Junta de Andalucía para utilizar la antigua Delegación de Empleo, en la calle Manríquez, donde se trasladará parte de la Facultad de Filosofía y Letras mientras se desarrolla el proyecto definitivo.

Con esta licitación, la UCO inicia el camino hacia la transformación del Cuartel de la Trinidad-La Zona, una operación compleja y de gran calado para la ciudad, que dependerá en buena medida de los resultados técnicos y económicos que arroje este primer estudio de viabilidad.

Los estudios se pueden presentar hasta el próximo 27 de octubre y un mes más tarde se procederá a la apertura de los sobres con las distintas ofertas, según consta en el pliego de condiciones publicado. El proyecto tiene un plazo de ejecución estimado de tres meses.