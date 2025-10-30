Suscríbete a
Tribunales

El TSJA absuelve a los padres de la bebé maltratada en Fernán Núñez de la condena por delito de homicidio

El padre, además, es absuelto de la pena de maltrato habitual, que sí se mantiene para la madre (4 años de cárcel)

Condenan a 28 años de cárcel por intento de homicidio y maltrato habitual a los padres de Fernán Núñez que agredieron a su bebé

Bébe maltratada en Fernán Núñez: los padres se enfrentan a 21 años de prisión tras «zarandearla, golpearla y darle cocaína»

imagen de la Ciudad de la Justicia de Córdoba
imagen de la Ciudad de la Justicia de Córdoba Valerio merino

Pilar García-Baquero y Baltasar López

Córdoba

El TSJA ha revocado la sentencia de los padres condenados por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a 14 años y tres meses cada uno de ellos por intento de homicidio y maltrato habitual ejercido sobre su bebé, que a punto estuvo ... de perder la vida, en Fernán Núñez. Ambos recurrieron.

