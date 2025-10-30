El TSJA absuelve a los padres de la bebé maltratada en Fernán Núñez de la condena por delito de homicidio

El TSJA ha revocado la sentencia de los padres condenados por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a 14 años y tres meses cada uno de ellos por intento de homicidio y maltrato habitual ejercido sobre su bebé, que a punto estuvo ... de perder la vida, en Fernán Núñez. Ambos recurrieron.

Según ha adelantado Radio Córdoba, el fallo del Alto Tribunal andaluz, a la que ha tenido acceso ABC, absuelve al padre por completo, con lo que deberá quedar en libertad. En el caso de la madre, su recurso se estima parcialmente. Se la absuelve del delito de homicidio agravado en grado de tentativa por el que fue condenada. Pero sí se la condena a cuatro años de prisión como autora responsable de un delito de lesiones agravadas, concurriendo la circunstancia agravante de parentesco.

Noticia Relacionada La Audiencia juzga a unos padres por maltratar a su bebé que sufrió parálisis cerebral infantil y ceguera Pilar García-Baquero El fiscal solicita para la pareja 11 años de prisión para cada uno por un delito de lesiones agravadas y una responsabilidad civil de más de 4 millones

En el caso del padre, la absolución se basa en el hecho de que el TSJA considera que no puede probarse que existiera una convivencia de él con su pareja durante el periodo en que se produjeron las agresiones a la bebé, cuando ésta se encontraba al cuidado de ella.

Dado que el maltrato se produjo durante un periodo de tiempo (pasaron un mes y diez días hasta que se constataron las lesiones) y que él donde solía ver a la pequeña era en un parque «no se le podría hacer responsable de, cuanto menos, buena parte de los resultados lesivos dada la palmaria inexistencia de prueba alguna que así lo acredite».

Las revisiones médidas y las vacunas, clave

En cuanto al hecho de que a la acusada, defendida por el letrado Carlos Fernández Martos, haya sido absuelta del delito de homicidio, el TSJA considera que no se ha podido demostrar que en sus agresiones a la bebé hubiera una intención deliberada de provocarle la muerte. Y se recuerda que, cuando el periodo que la maltrato, la llevó también a revisiones al pediatra o que la llevara a ser vacunada hasta en cuatro ocasiones en el periodo investigado.

Por ello, el alto triunal andaluz llega a la conclusión de que «en el fuero interno de la madre no anidaba la posibilidad de que sus acciones lesivas pudieran derivar en la muerte de su hija o, lo que es igual, que hubiera llegado a tener consciencia del peligro concreto de sus acciones».