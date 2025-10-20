La puñalada letal y directa al corazón de 19 centímetros que acabó con una discusión familiar en las Moreras

El acusado del apuñalamiento mortal de su cuñado tras una discusión en uno de los pisos del barrio de Moreras el pasado 3 de abril se sentará frente a un Jurado Popular. La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Córdoba ha concretado la ... imputación del acusado por un delito de asesinato.

En el auto dictado por la jueza, al que ha tenido acceso ABC, recoge que tras la comparecencia celebrada el pasado 22 de septiembre y a la vista de lo solicitado por el Ministerio Público, «acuerda la continuación de este procedimiento por el Tribunal del Jurado».

En esta resolución judicial la jueza detalla los hechos acaecidos. Así, poco antes de las 14.00 horas del 3 de abril de 2025, P.B. caminaba en compañía de Ramón R. E. (la víctima) por la calle Músico Antonio de Cabezón de las Moreras, momento en el que se encontraron a la hija de él, que venía acompañada por su tía R. L. y cuñada de la víctima. En ese momento, Ramón comienza a discutir con su hija a la que pega una bofetada, interviniendo su tía, que le recriminó este hecho.

Tras el altercado Ramón se enfrasca en una discusión con su cuñada en la que ambos se insultan mutuamente a voces y llegan a forcejear en plena calle. La mujer de éste llega al lugar tras ser llamada por su hermana. Logra separar a su hermana de su propio marido y la mete en uno de los portales de la calle, prosiguiendo ella, su marido y su hija el camino, en un intento de alejar al que será la víctima del lugar para detener la disputa.

En este momento, sale de uno de los portales J.M.P. (marido de R.L.) que desde su casa oyó las voces. El acusado llama a Ramón, que se vuelve hacia él y es entonces cuando le asesta una puñalada con una navaja en el pecho, según el relato que consta en el auto, y que ocasiona a su cuñado una herida incisa en zona de hemitórax izquierdo, afectando al pulmón, a una arteria y entrando en el corazón con unos 19 centímetros de profundidad.

Muerte fulminante

Como consecuencia del ataque Ramón R.E. cae desplomado muriendo en el acto, según recoge el auto judicial. J.M.P. después de apuñalar a su cuñado, huye del lugar hacia su domicilio y posteriormente, a media tarde, es detenido cuando se encontraba escondido en un trastero propiedad de la comunidad en compañía de su hijo.

En la entrada y registro en el trastero los agentes hallaron dos navajas de grandes dimensiones, una de ellas con la empuñadura blanca y restos visibles de sangre. El acusado presentaba una herida por arma blanca en el abdomen cuya etiología se desconoce.

Petición de un informe forense

En este mismo auto se recoge además la petición del Ministerio Público de solicitar un informe forense donde se determine la presunta intención del investigado a la vista de la profundidad de la herida, la trayectoria que siguió el arma blanca y la intensidad con la que se llevó a cabo.

De este modo, la jueza instructora acuerda la continuación del procedimiento para juicio ante un tribunal del jurado contra J.M.P. por un presunto delito de asesinato, requiriendo al acusado que preste una fianza de 100.000 euros para asegurar la responsabilidad que pudieran derivarse del juicio.