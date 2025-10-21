Uno de cada tres municipios de Córdoba debe más de un 40% de sus rentas a las pensiones y otras prestaciones del Gobierno

Pueblos de la provincia de Córdoba donde la mitad de los ingresos de sus habitantes viene de la mano de las pensiones, el desempleo u otras prestaciones públicas. La foto podría ser preocupante nada más leer o escuchar la aseveración, pero es el ... fiel reflejo de las estadísticas oficiales. Hasta una decena de municipios de la provincia de Córdoba están ya inmersos en esta coyuntura y con la inestimable colaboración de otros factores como el envejecimiento y la despoblación. Incluso el tamaño, con algunas excepciones.

El Atlas de Renta del Instituto Nacional de Estadística recoge, en este sentido, que uno de cada tres pueblos de la provincia de Córdoba debe ya al menos el 40 por ciento de la renta de sus habitantes a estas prestaciones públicas. En concreto, 28 de las 77 localidades que hay ahora mismo (un 36 por ciento). Valenzuela, incardinado en la Campiña Guadajoz-Este, alcanza el 51,1% de la distribución de sus fuentes de ingresos por esta vía. Es el municipio con el porcentaje más alto.

Noticia Relacionada Solo dos municipios de Córdoba están por encima de la renta media de Andalucía Davinia Delgado Nueva Carteya, Fuente Carreteros y Valenzuela son los pueblos con la renta más baja, pordebajo de 15.600 euros

Detrás se sitúan a muy poca distancia Belmez (49,7%) y La Granjuela (49,4%), ambos en la corona norte de la provincia de Córdoba y sufriendo una pérdida de población importante. Valsequillo (47,6%), Conquista (46,8%) y Nueva Carteya (46%) les siguen los pasos en la misma dinámica. Peñarroya-Pueblonuevo se coloca a continuación con un porcentaje del 45,6%. Su tamaño es mucho mayor que el resto de poblaciones que se sitúan arriba de esta tabla. Fuente Carreteros va un peldaño por detrás de la cabecera de la comarca del Guadiato (45,3%). Santa Eufemia y Villaralto cierran estas diez primeras posiciones con un 44,2% y un 44,1%, respectivamente.

Salarios vs Prestaciones

Al otro lado de la balanza están aquellas localidades en las que esta suma de pensiones, desempleo, ingresos mínimos vitales, etcétera acaparan el peso más bajo en la bolsa de renta de sus vecinos, y casi, por ende, elevan la parte del salario a la mayor cuota (no casi siempre).

Pensiones y ayudas públicas sostienen la economía de un tercio de los pueblos cordobeses

Obejo y Villafranca de Córdoba son los casos más llamativos. Los vecinos del primer pueblo, de un tamaño pequeño (unos 2.000), en plena Sierra Morena y a poca distancia de la capital, tienen una cuota del 66% de sus rentas por la vía del salario. Es la más alta de toda la provincia de Córdoba seguida de la localidad del Alto Guadalquivir con un 63,4%. A continuación están los casos de Pozoblanco (59,1%), Córdoba (58,7%), Lucena (58,3%), entre ellos están los dos puntos más poblados de la provincia.

Incluso Añora con un 51,6% de ingresos por sueldo normal se coloca en esa franja pero porque arrastra el hecho de ser junto a Pozoblanco el núleo de la provincia que menos depende de las prestaciones para sus rentas (sólo un 26,6% de sus vecinos, y en el caso pozoalbense, el 25,4%). Esta relación entre puntos en los que los salarios en los ingresos de los habitantes tienen un alto peso con la baja dependencia de las prestaciones públicas se mantiene en Córdoba, Lucena, Obejo y Villafranca.

Dependencia pública aumenta

Explorando los datos del INE hay otro paquete de municipios en los que también hay un elevado porcentaje de renta por el canal salarial pero mantienen un poco más alta la dependencia por los ingresos que dan las pensiones, el desempleo, etcétera. Esto sucede por ejemplo en La Carlota (57%), El Carpio (59%), Fernán Núñez (58,2%), Guadalcázar (59%), San Sebastián de los Ballesteros (59,4%) y Montilla (57,1%), entre otros. Apenas una decena por encima del 55% y que se suma a los casos que se aproximan al 60%.

Al comparar los números que ofrece el Atlas de la Renta que ha difundido este martes el INE, con datos correspondientes a 2023, con los que ofreció hace dos años con datos de 2021 hay una clara tendencia de aumento en la dependencia de la fuente de ingresos de prestaciones gubernamentales. Basta un dato para certificar esta apreciación: en 2021, un total de 48 de los 77 municipios fiaban un tercio de sus rentas a esta vía pública. En 2023 son ya 64 localidades las que superan ese promedio. O lo que es lo mismo, los vecinos del 83% de los municipios de Córdoba deben a estas prestaciones un tercio o más de sus rentas. Dos años antes era un 60%.

Noticia Relacionada Córdoba es la quinta provincia más barata de España para compartir piso ABC Córdoba La mayoría de inquilinos son mujeres (54,74%) entre 18 y 25 años, según un estudio de pisos.com

Esta estructura de renta para la provincia de Córdoba sigue pivotando sobre unos datos bajos respecto a la foto nacional y regional. Según los últimos datos de este atlas estadístico, la renta neta media por persona en Córdoba alcanzó en 2023 los 12.386 euros. Son 136 euros menos que la media andaluza (12.522) y está a 2.650 euros de la nacional (15.036). Todo ello pese a que en el último año computado la renta neta de cada cordobés ha subido de promedio 817 euros -pero tanto en España como en Andalucía esa subida ha sido de casi mil euros, por lo que las diferencias siguen agrandándose-.

Bajando en este capítulo al terreno de los municipios Nueva Carteya vuelve a ser el que registra la renta neta media más baja con 9.617 euros y tira de un grupo de 28 localidades que tienen menos de 11.000 euros de ingresos medios por persona, a tenor de los datos del INE. Córdoba capital (13.963 euros), Pozoblanco (13.516 euros) y Añora (13.495 euros) son los puntos que más ingresos atesoran. Justamente los tres están entre los municipios donde más peso tienen sus salarios y menos las prestaciones, como hemos visto antes. Esas cifras están más de mil euros por encima de la media que se registran en toda la provincia.