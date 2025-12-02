Suscríbete a
Tres agresiones verbales en una semana a tres médicos en el centro de salud de Parque Azahara

El Sindicato Médico de Córdoba convoca una nueva concentración de protesta a las puertos del recinto sanitario este viernes

Denuncian una agresión en el centro de Salud de Fernán Núñez

Fachada principal del centro de salud Occidente Azahara de Córdoba
Fachada principal del centro de salud Occidente Azahara de Córdoba ABC

J. Pino

Córdoba

El Sindicato Médico de Córdoba (SMC) ha denunciado este martes tres nuevos episodios de agresiones a médicos registrados en tan solo una semana en el centro de salud de Azahara (situado en el barrio del Parque Azahara).

Según la información trasladada por los propios ... profesionales al sindicato la primera agresión fue verbal «con insultos y amenazas por parte del acompañante de un paciente, generando una situación de tensión extrema en la consulta».

