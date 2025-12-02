Tres agresiones verbales en una semana a tres médicos en el centro de salud de Parque Azahara

El Sindicato Médico de Córdoba (SMC) ha denunciado este martes tres nuevos episodios de agresiones a médicos registrados en tan solo una semana en el centro de salud de Azahara (situado en el barrio del Parque Azahara).

Según la información trasladada por los propios ... profesionales al sindicato la primera agresión fue verbal «con insultos y amenazas por parte del acompañante de un paciente, generando una situación de tensión extrema en la consulta».

Concentración de protesta Un segundo episodio, cuenta el sindicato en una nota, se produce al día siguiente en el que una doctora sufrió insultos y amenazas durante una consulta telefónica. El agresor incluso solicitó cita presencial para el día siguiente, «un hecho que generó gran inquietud entre el personal, aunque finalmente no acudió», apuntan desde el SMC. La tercera agresión, también verbal, fue protagonizada por otro paciente. «Desconocemos los supuestos motivos que han llevado a estas personas a perder cualquier atisbo de educación o civismo. En cualquier caso, no existe motivo alguno que justifique agredir a un profesional sanitario», indica en su nota el sindicato. «Lo que sí es relevante, y profundamente grave, es que estas tres agresiones han sido oficialmente declaradas, lo cual confirma un patrón preocupante que debe obligar a la Administración a actuar con urgencia y responsabilidad», han añadido las mismas fuentes. El Sindicato Médico de Córdoba ha convocado una nueva concentración de repulsa este viernes 5 de diciembre a las 11.00 horas a las puertas del centro de salud de Azahara.

