Tres aceites de oliva virgen extra de Priego Córdoba en la lista de los diez mejores del mundo

En concreto, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo es para el italiano Monini Monocultivar Coratina. En la lista figuran Knolive Epicure, que ocupa la sexta posición, mientras que en la novena plaza está Parqueoliva Serie Oro, y en la décima, Rincón De La Subbética.
Así, el 'Top 100' de los Evooleum Awards 2025 cuenta con representación de once países, que son España, Italia, Croacia, Portugal, Grecia, Marruecos, Brasil, Turquía, Francia, Suráfrica y China.
España, el mayor productor mundial de aceite de oliva, sitúa a 67 AOVEs --44 de ellos andaluces- en este reconocido ranking, seguida a gran distancia por Italia, con 16, en un listado en el que figuran 38 zumos ecológicos y otros 28 con Denominación de Origen Protegida (DOP).
Prestigio
Con una periodicidad anual, la Guía Evooleum 2026 -bilingüe castellano/inglés-, se puede adquirir en la web al precio de 19,50 euros. Asimismo, se distribuye a más de 2.000 restaurantes con estrella Michelin y a todos los incluidos en 'The World's 50 Best Restaurants.
También se acude a consultores gastronómicos, escuelas de cocina, resorts de oleoturismo y tiendas gourmet. Se trata de una publicación única que, gracias a su éxito entre chefs y foodies, se ha convertido en la más influyente a nivel mundial.
