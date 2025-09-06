Traslado de la Virgen de la Fuensanta de Córdoba a la Catedral: horario, recorrido y detalles

La Virgen de la Fuensanta, en su traslado de 2024

La Virgen de la Fuensanta, patrona de Córdoba, recorre hoy las calles en busca de la Catedral en los días grandes de su veneración. La jornada del 6 de septiembre se reserva para los grupos jóvenes, que la acompañan en su camino al templo mayor.

Los cultos en su honor comienzan con misa a las 19.00 horas en su santuario. A las 19.45 será la bendición con las aguas del Pocito, el lugar en que la Virgen se apareció al labrador Gonzalo García para indicarle el sitio en el que estaba la fuente de la que sanarían su esposa y su hija.

A partir de entonces comenzará el traslado de Nuestra Señora de la Fuensanta hasta la Catedral, que se hará sin música, con el rezo de los misterios del Santo Rosario, y un cortejo en el que se integrarán los grupos jóvenes de las hermandades. No hay que olvidar que la Virgen es patrona de la Agrupación de Cofradías.

Estarán también presentes los integrantes de la Delegación Diocesana de Juventud de Córdoba. Saldrá a las 20.00 horas y recorrerá parte de su barrio para entrar después en la ciudad antigua por la Puerta de Baeza hacia la calle Agustín Moreno.

Traslado de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral 20.00. Salida

20.15. Plaza del Santuario de la Fuensanta

20.30. Avenida de la Fuensanta

20.45. Agustín Moreno

21.00. Lineros

21.15. Cardenal González

21.30. Magistral González Francés

21.45. Patio de los Naranjos

22.00. Entrada en la Catedral

El capataz será Luis Moreno, también joven, y la Virgen irá acompañada por la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Fuensanta. La llegada a la Catedral está prevista para poco antes de las diez de la noche.