Tras una breve tregua, Córdoba vuelve a sacar el paraguas este miércoles: dónde y cuándo lloverá

Córdoba volverá a vivir una jornada marcada por las precipitaciones tras un finde en el que las temperaturas y las lluvias respetaron los dos días festivos que marca el calendario nacional (el 6 y el 8 de diciembre por el Día de la Constitución y ... la Inmaculada). Tras un clima apacible, el miércoles se presenta con una nueva llegada de lluvias aunque la AEMET advierte de no serán cantidades importantes. Aun así, el paraguas será accesorio obligatorio para este miércoles.

Se espera una jornada inestable en la provincia de Córdoba, con una alta probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Según el mapa de previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, la capital y buena parte del centro y sur de la provincia presentan valores de entre el 80% y el 90% de posibilidades de lluvia.

La zona oriental, especialmente hacia los límites con la provincia de Jaén, los niveles disminuyen al 70%, pero la variación es casi insignificativa por lo que se esperan lluvias en toda la provincia. En el norte, en localidades como Pozoblanco o el Valle de Los Pedroches, el escenario también apunta a lluvias con porcentajes similares al 90%.

En resumen, Córdoba afrontará un miércoles claramente marcado por la lluvia, con un reparto de precipitaciones que podría ser bastante homogéneo a lo largo del día. En la capital, se esperan cifras de siete litros por metro cuadrado, con lluvias que comenzarán de madrugada y se extenderán durante toda la jornadas hasta tener un jueves más despejado.

Las horas punta

Las primeras horas de la mañana (a partir de las 8.00 horas) y en plena tarde (desde las 17.00 horas) son las previstas para que la lluvia aparezca con más fuerza en la provincia. Sin embargo, desde las 6.00 y hasta las 20.00 horas, se esperan precipitaciones dispersas que, al menos, dejarán paso a una noche sin chubascos y una jornada más soleada.

Junto con las lluvias, las temperaturas sufrirán un leve descenso y las máximas se situarán en 13 grados, siete menos que los que ha marcado la jornada del martes. Por otro lado, las mínimas se colocarán en los nueve grados, tres más que los seis previstos para la jornada del martes.