Suscríbete a
ABC Premium

el tiempo

Tras una breve tregua, Córdoba vuelve a sacar el paraguas este miércoles: dónde y cuándo lloverá

La AEMET pronostica una jornada inestable con mayor énfasis en algunas zonas de la provincia

Córdoba cierra el puente con una alta ocupación hotelera y terrazas llenas el fin de semana

La lluvia volverá a ser protagonista esta semana en Córdoba
La lluvia volverá a ser protagonista esta semana en Córdoba Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Córdoba volverá a vivir una jornada marcada por las precipitaciones tras un finde en el que las temperaturas y las lluvias respetaron los dos días festivos que marca el calendario nacional (el 6 y el 8 de diciembre por el Día de la Constitución y ... la Inmaculada). Tras un clima apacible, el miércoles se presenta con una nueva llegada de lluvias aunque la AEMET advierte de no serán cantidades importantes. Aun así, el paraguas será accesorio obligatorio para este miércoles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app