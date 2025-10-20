La trama de coches robados en Madrid y manipulados en Peñarroya se salda con penas de 18 meses de cárcel para dos acusados

El Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba ha condenado este lunes, en sentencia in voce, a R.T. y A.T., dos de los tres acusados por su implicación en una trama dedicada a la receptación y venta de vehículos robados manipulados en ... Peñarroya-Pueblonuevo, tras una vista celebrada nueve años después de iniciarse la causa. Los condenados, R.T. y A.T., han sido declarados culpables de un delito continuado de receptación y de otro delito continuado de falsedad documental.

Después de que la Fiscalía modificara su escrito de acusación y contemplara la atenuante cualificada de dilaciones indebidas, el titular del juzgado les ha impuesto una pena de siete meses y 15 días de prisión por el delito continuado de receptación y 10 meses y 15 días de cárcel por el delito de falsedad documental, además de una multa de seis meses y el pago de una responsabilidad civil conjunta de 32.060 euros a favor de varias compañías aseguradoras perjudicadas.

El tercer acusado, M.R., propietario de un taller mecánico, ha sido absuelto al no quedar acreditada su participación directa en la manipulación de los vehículos ni en la obtención fraudulenta de indemnizaciones. El juez ha dictado además el desprecinto de su nave.

Según la lectura de la sentencia en sala, el juez considera como hechos probados que la trama que operaba desde el año 2016 y consistía en adquirir coches robados en localidades madrileñas como Las Rozas o Pozuelo de Alarcón, a los que se les sustituían los bastidores y las matrículas por los de vehículos siniestrados de la misma marca y modelo.

Los acusados utilizaban una nave en el polígono industrial Los Pinos, en Peñarroya-Pueblonuevo, donde realizaban las manipulaciones antes de revender los automóviles como si fueran vehículos rehabilitados poniéndolos a nombre de familiares.

Dilaciones indebidas

Durante la investigación, la Guardia Civil logró recuperar una veintena de vehículos manipulados y destapó un fraude valorado en un principio en más de 148.000 euros.

Con esta resolución, dictada in voce, el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba pone fin a una causa que se ha prolongado durante casi una década, por lo que el tribunal ha apreciado dilaciones indebidas en el procedimiento, lo que ha supuesto una reducción de las penas inicialmente previstas por las acusaciones. En un principio la Fiscalía solicitaba siete años de prisión para el cabecilla de la trama, R.T. cinco para el segundo acusado A.R. y dos años y medio de cárcel para el tercero de los implicados en la trama M.R.