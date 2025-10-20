Suscríbete a
La trama de coches robados en Madrid y manipulados en Peñarroya se salda con penas de 18 meses de cárcel para dos acusados

Casi una década de periplo judicial este ha concluido con condenas atenuadas por demoras y la absolución de un tercer implicado en la trama

Desarticulan una red dedicada al fraude millonario en la venta de coches de lujo con ramificaciones en Córdoba

La trama de compraventa de coches en Peñarroya robados en Madrid que deja tres acusados en el banquillo

Agente de la Guardia Civil en una operación contra una trama de venta de coches robados
Agente de la Guardia Civil en una operación contra una trama de venta de coches robados abc
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

El Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba ha condenado este lunes, en sentencia in voce, a R.T. y A.T., dos de los tres acusados por su implicación en una trama dedicada a la receptación y venta de vehículos robados manipulados en ... Peñarroya-Pueblonuevo, tras una vista celebrada nueve años después de iniciarse la causa. Los condenados, R.T. y A.T., han sido declarados culpables de un delito continuado de receptación y de otro delito continuado de falsedad documental.

