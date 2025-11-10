Suscríbete a
De un Trabajo de Fin de Grado en Córdoba a sistema de Defensa: un antiguo alumno denuncia el plagio de su idea

La Audencia ordena investigar si lo que desarrollan la Universidad y el Ministerio parte de la idea del estudiante

La Junta firma un convenio con el Ministerio de Defensa para impulsar la FP Dual en la Base Logística de Córdoba

Así será por dentro la Base Logística del Ejército en Córdoba: una 'mini ciudad' con más de 30 edificios

Parque de Mantenimiento de Vehículos Ruedas 2, en El Higuerón
Parque de Mantenimiento de Vehículos Ruedas 2, en El Higuerón Valerio Merino

¿El sistema predictivo para plataformas terrestres que desarrollan la Universidad de Córdoba y el Ministerio de Defensa con la vista en la Base Logística es el plagio de un trabajo de fin de grado? Es lo que sostiene un antiguo alumno que ... llevó el caso a los tribunales y que ahora ve cómo se ha ordenado que el caso se investigue.

