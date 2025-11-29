Suscríbete a
sucesos

Los trabajadores del camping de Villaviciosa de Córdoba denuncian impagos y abandono

El juzgado declara insolvente a la empresa gestora desde el 2022 de un espacio clave que «se ha visto abandonado por parte del Ayuntamiento»

La Fiscalía eleva al Juzgado el caso de las compras irregulares en un supermercado del Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba

El camping de Villaviciosa de Córdoba
El camping de Villaviciosa de Córdoba ABC
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Desde su inauguración, el camping de Villaviciosa de Córdoba ha sido de titularidad municipal. Sin embargo, hace tres años, el Ayuntamiento sacó a licitación la gestión del establecimiento que poco a poco ha menguado su actividad hasta cerrar por completo, con denuncias de los ... trabajadores y la empresa adjudicataria declarada insolvente por un juzgado. El camping, que gozó de buena salud en sus primeros años, afronta un oscuro futuro.

