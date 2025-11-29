Los trabajadores del camping de Villaviciosa de Córdoba denuncian impagos y abandono

Desde su inauguración, el camping de Villaviciosa de Córdoba ha sido de titularidad municipal. Sin embargo, hace tres años, el Ayuntamiento sacó a licitación la gestión del establecimiento que poco a poco ha menguado su actividad hasta cerrar por completo, con denuncias de los ... trabajadores y la empresa adjudicataria declarada insolvente por un juzgado. El camping, que gozó de buena salud en sus primeros años, afronta un oscuro futuro.

ABC ha podido hablar con trabajadores del camping y comentan que «al principio cuando era municipal estaba bastante bien y había clientela fija, pero al ser municipal hemos tenido siempre el mismo problema. Hemos notado que el camping es un lastre para el Ayuntamiento». El trabajador apunta que «había previstas una serie de inversiones, pero nosotros no veíamos los resultados de esas inversiones allí».

En 2022, la empresa Arkea Formación, Ocio y Aventura concurrió a la licitación por un importe superior a los 750.000 euros por 20 años con opción a prórroga. Se hizo cargo del Camping Municipal Puente Nuevo y del Hotel La Alcoholera.

Tres años después, los trabajadores se han visto obligados a denunciar por impago a la empresa tras una etapa «desastrosa» en la que el camping «se ha abandonado por parte del Ayuntamiento», declara el trabajador.

«Empezamos medianamente bien con ellos, pero desde primera hora dejaron de pagarnos regularmente, no nos quedó más remedio que denunciar», explica. En junio de 2026 empezarán los primeros juicios y hace una semana «llegó una carta de Fogasa en el que nos dicen que un juzgado ha declarado insolvente a la empresa Arkea», que también se hizo con la gestión del hotel de la antigua alcoholera.

El trabajador apunta a que «nos han visto siempre como un problema y la solución era quitárselo de en medio con una licitación que ha sido todavía peor». «Ahora se van a encontrar un camping que ya no lo es porque faltan muchas cosas», añade. Desde que lo gestiona la empresa Arkea, «ha dejado de ser un camping». Los trabajadores se encargaban del mantenimiento durante el año, pero el camping solo abría «dos meses en verano parar traer a grupos escolares».

«No hemos visto un interés por parte del Ayuntamiento o que haya un gestor que quiera poner todo en orden. Nosotros no decimos que el dinero no llegase, pero no lo veíamos invertido en el camping», asegura el trabajador, que sitúa la caída de visitantes a partir del 2018 cuando notó dejadez por parte del Ayuntamiento y unos precios «injustificados» que «no estaban actualizados» como otros la provincia como el de Los Villares en la sierra cordobesa.

Precios desactualizados

El camping llegó a funcionar muy bien, con un restaurante que rozaba el lleno diariamente. De hecho, gracias a los beneficios de los primeros años, se construyeron los bungalows, que han estado funcionado hasta el último días. Sin embargo, unos años antes del covid, «la clientela bajó y nosotros nos encargábamos tanto de lo bueno como de lo malo», comenta.

«También es verdad que nosotros, como trabajadores, le decíamos siempre al responsable que en su momento estuviera que tú no podías cobrarle a un cliente fijo cien euros de alquiler con todo incluido, eran precios desactualizados. Nos preocupamos de llamar a camping para ver cuáles eran las cuotas que se estaban cobrando y había casos en los que se triplicaba, teníamos los precios desactualizados, por debajo de lo que se vende en el resto», apunta el trabajador del camping para ABC.

Después de 20 años, los trabajadores no saben que va a ocurrir, «si vamos a cobrar o no». Tampoco «si se volverá a contar con nosotros porque la despreocupación del Ayuntamiento con este tema ha sido total».