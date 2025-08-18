Sucesos
Una tormenta de viento del Sahara provoca numerosos daños en Pozoblanco
Las rachas de más de 100 kilómetros por hora tiraron ramas y árboles, farolas cornisas y hasta un muro
Ramas caídas, muros destrozados, toldos volando... Las fuertes rachas de viento (de hasta 100 kilómetros por hora) registradas este domingo en Pozoblanco pusieron en alerta a la localidad, según informan desde el 112. Policía Local y Bomberos trabajaron toda la tarde ante los múltiples avisos recibidos.
El episodio se registró sobre las 20.00 horas. En áreas como el paseo Marcos Redondo, La Salchi y la avenida El Silo cayeron varias ramas y árboles. Además, también se vieron afectados otros elementos del mobiliario urbano y de las viviendas, como aparatos de aire acondicionado, farolas, cornisas y cableado urbano.
Algunos vehículos estacionados en la calle sufrieron múltiples daños, si bien la Policía Local del municipio ha informado de que ningún ciudadano resultó herido.
