Una tienda de la cadena Aromas de Lucena sufre un alunizaje... cinco años después de uno anterior

Susto en la madrugada de este viernes en pleno Centro de Lucena. Una tienda de la cadena de perfumerías Aromas, en la calle Romero de Torres, ha sufrido un alunizaje; eso sí, fallido. Según ha informado la Policía Nacional, ha sido sobre ... las tres de la mañana, cuando los ladrones han empotrado un vehículo contra este establecimiento.

Pese a ello, no han podido entrar en la tienda. Al comprobar que no podían robar en el establecimiento, se han dado a la fuga. Se ha hecho cargo de la investigacion el citado Cuerpo de Seguridad del Estado.

Noticia Relacionada Brutal alunizaje en Lucena para robar 44 jamones y cañas de lomo en una empresa Baltasar López La firma afectada es Valle de Aras, tienda gourmet de alimentación

Sus agentes están ya realizando indagaciones para identificar a los autores de este intento de robo y localizarles. A la hora de elaboración de esta información, no hay aún ningún detenido. Se da la circunstancia de que este mismo establecimiento de la cadena Aromas ya sufrió un episodio similar hace ahora casi cinco años.

Fue a finales de octubre de 2020 cuando unos ladrones empotraron un coche contra su escaparate. En aquella ocasión sí los cacos sí lograron apoderarse de una importante cantidad de frascos de perfume y cosmética de alta gama, dándose de inmediato a la fuga.