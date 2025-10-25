El tiempo se revoluciona en Córdoba: llegan las lluvias y el cielo cambiante desde este domingo

El tiempo en Córdoba va a dar un giro de 360 grados a partir de este domingo. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es de una atmófera revuelta que dejará lluvias intermitentes a lo largo de la jornada.

El pronóstico ... es similar para el lunes, con cielos que pasarán de estar muy cubiertos a abrirse algo, con intervalos nubosos; las precipitaciones continuarán en el arranque de la semana y se espera que continúen, al menos, hasta el viernes.

El día más tranquilo será el martes, cuando el sol se dejará ver de nuevo, con algunas nubes, si bien a partir del mediodía podrían volver las lluvias. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 20 y los 27 grados de máximas, mientras que las mínimas seguirán como hasta ahora: no bajarán de los 14 grados.

