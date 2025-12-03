El tiempo para el puente de diciembre en Córdoba, día a día

Córdoba afronta este puente, de la Constitución y de la Inmaculada, con un tiempo que va a permitir disfrutar de él en las calles. Turistas y vecinos de la capital gozarán de unos días que son el pistoletazo de salida de la Navidad ... y en los que, salvo este viernes, la aparición de la lluvia está descartada.

Ese 5 de diciembre será también la jornada más fresca. Porque el resto del ciclo festivo se espera en las horas centrales del día temperaturas más agradables. Así lo reflejan las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Viernes, 5 de diciembre

Para la segunda parte de la jornada del viernes (5 de diciembre), cuando el puente se active para la mayoría de cordobeses y viajeros, habrá un 65% de probabilidad de lluvia. Los cielos estarán cubiertos con precipitaciones escasas. Las temperaturas se moverán en lo típico en estas fechas: la mínima oscilará entre los cuatro grados y los trece.

Sábado, 6 de diciembre

A partir del sábado, este puente de arranque de la Navidad se despejará en lo climatológico, alejándose por completo la posibilidad de que haya que coger el paraguas y con el termómetro al alza respecto al viernes.

En concreto, para el 6 de diciembre, habrá un 15% de posibilidades de lluvias hasta las doce del mediodía. En esa primera mitad del día, los cielos estarán muy nubososos. En la segunda parte del sábado, la probabilidad de precipitaciones desaparecerá por completo. Y habrá cielos nubosos. Será un día en el que el mercurio se moverá entre los siete grados y los 19. En las mínimas, sería, de cumplirse las previsiones de la Aemet, tres más y en las máximas, seis más, dejando en las horas centrales del día unas temperaturas agradables.

Domingo, 7 de diciembre

Tiempo ya muy similar al del sábado. Meteorología descarta por completo que haya que utilizar el paraguas. Sitúa la banda de temperaturas entre los seis grados y los 19. Y espera que los cielos estén poco nubosos.

Lunes, 8 de diciembre

Tiempo calcado al del día 7 en cuanto a posibilidad de precipitaciones y estado de los cielos. Eso sí, el puente se despedirá con las mínimas en tendencia descendente, ya que se espera que el termómetro haga suelo en los cinco grados tras haber hecho techo durante el ciclo festivo el sábado, con siete. En cuanto a las máximas, se espera que sean de 18, un grado menos que sábado y domingo pero aún cinco más que el viernes.