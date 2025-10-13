Suscríbete a
Meteorología

El tiempo en Córdoba para esta semana: máximas de 30 grados y amenaza de lluvia el sábado y el domingo

Las mínimas serán muy agradables, entre 12 y 15 grados centígrados a primera hora de las mañanas

Ciudadanos disfrutan el tiempo primaveral en pleno otoño en la Puerta del Puente valerio merino
Javier Gómez

Córdoba

El tiempo en Córdoba para esta semana seguirá siendo muy agradable para las alturas del año en las que nos encontramos. La temperatura primaveral sigue ganándole la partida al pleno otoño. Eso sí, el tiempo puede sufrir variaciones a partir del fin de semana, ... cuando abren los patios para recibir el Festival Internacional de las Flores, Flora.

