El tiempo en Córdoba para esta semana: máximas de 30 grados y amenaza de lluvia el sábado y el domingo

El tiempo en Córdoba para esta semana seguirá siendo muy agradable para las alturas del año en las que nos encontramos. La temperatura primaveral sigue ganándole la partida al pleno otoño. Eso sí, el tiempo puede sufrir variaciones a partir del fin de semana, ... cuando abren los patios para recibir el Festival Internacional de las Flores, Flora.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica desde este lunes temperaturas máximas que seguirán en torno a los 30 grados centígrados, grado arriba o grado abajo durante todos los días de la semana. Llegarán a 31 este martes y se quedarán en 28 para la jornada dominical.

Los cielos soleados seguirán prevaleciendo durante toda la semana, con la excepción del jueves, en el que la previsión de la Aemet deja el cielo nublado y encapotado. Con todo, las temperaturas mínimas seguirán siendo muy agradables en las primeras horas de las mañanas. Oscilarán entre los 12 grados del sábado y los 15 del jueves, en cualquier caso.

Pero, la semana puede complicarse a medida que avancen los días. De hecho, hay cierta amenaza de que regrese la lluvia durante el fin de semana. Según la Aemet, la probabilidad de precipitación es del 45 por ciento para la jornada del sábado mientras que sube al 75 por ciento para el domingo.