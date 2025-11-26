Suscríbete a
celebraciones en las pascuas

El ticket medio en Córdoba de las comidas y cenas de amigos y empresas en Navidad: 43,5 euros por persona

La opción más económica es a la carta y cuesta en torno a 25 euros, según el sondeo realizado por ABC

Navidad en Córdoba 2025: alumbrado, fechas, horarios, rutas y otras citas y espectáculos

La Navidad se dispara en los bolsillos de los cordobeses: el gasto medio por persona alcanzará los 1.217 euros

Un trabajador prepara una mesa para una comidad de Navidad en un restaurante
Un trabajador prepara una mesa para una comidad de Navidad en un restaurante

Alfredo Martín-Gorriz

Córdoba

Con la llegada de los festivos de la Constitución y la Inmaculada comienza el periodo previo a la Navidad, un largo preámbulo en el que muchas empresas organizan almuerzos y cenas en restaurantes de la ciudad. También es el momento de las reuniones de ... todo tipo de amigos: del colegio a la universidad, los compañeros del gimnasio o los de cualquier grupo de intereses. Un sondeo realizado por ABC Córdoba, ofrece un precio medio que se puede situar en 43,5 euros por cabeza.

