El ticket medio en Córdoba de las comidas y cenas de amigos y empresas en Navidad: 43,5 euros por persona

Con la llegada de los festivos de la Constitución y la Inmaculada comienza el periodo previo a la Navidad, un largo preámbulo en el que muchas empresas organizan almuerzos y cenas en restaurantes de la ciudad. También es el momento de las reuniones de ... todo tipo de amigos: del colegio a la universidad, los compañeros del gimnasio o los de cualquier grupo de intereses. Un sondeo realizado por ABC Córdoba, ofrece un precio medio que se puede situar en 43,5 euros por cabeza.

Este será el primer año que El Envero, como informa su jefe de cocina, Manu Valera, no tenga menús de Navidad. Incluso se suspende hasta después de Reyes el menú degustación de la casa. Los grupos que vayan pedirán con respecto a la carta del lugar. Se añaden a la oferta productos fuera de carta, como riñonadas de vaca de diferentes razas. «También traemos algunos pescados y mariscos distintos a los del resto de la temporada», señala Valera, quien calcula el precio medio por persona en unos 70 euros aproximadamente.

Noticia Relacionada Más de 40 patios participarán en una decena de rutas navideñas Juan Carlos Jiménez Más de 40 recintos estarán disponibles durante diciembre, con diez itinerarios distintos cada fin de semana y actuaciones de todo tipo

Como «los anti-menú» califica José Luis Salcedo a su negocio, Taberna Salcedo. Todo el mundo va también a la carta en Navidad para disfrutar los platos típicos de la casa, con una extensa carta en la que abundan guisos y casquería. José Luis Salcedo calcula el precio medio por persona entre los 25 cuando la opción es más económica y 50 en los casos más caros.

Fiel a su menú, pero siempre innovando dado su carácter inquieto, Paco Rosales aprovecha contar en La Viuda con un jefe y una jefa de cocina de Marruecos y Honduras para introducir toques de otras culturas en los menús, de los que surgen delicias como los tacos de bacalao con pisto. Ofrece tres menús muy parecidos en precios: 40, 43 y 46 euros. Todos ellos centrados en la tradición pero con esos pequeños toques creativos.

A eso añade varias posibilidades de degustación para que los comensales escojan su cena, todas ellas a 49 euros. Dentro de la misma empresa, el restaurante Puerta Sevilla ofrece tres menús a 48, 52 y 56 euros. Bodegas Mezquita ofrece tres menús para grupos: el Menú Compartir (38,25 euros) con platos tradicionales, el Menú de Navidad Alegría (44,95 euros) con opciones más elaboradas y principales a elegir, y el Menú de Navidad Felicidad (51,90 euros), su opción más completa con bebidas y postres incluidos.

Variedad en la oferta

En La Cazuela de la Espartería, la oferta se divide en cinco menús distintos, todos ellos con cinco platos al centro para compartir. Los precios son 38,50, 41, 43,44 y 48. A eso se añade la posibilidad de dos opciones más, que reúnen en torno a 15 platos por un precio de 48 y 50 euros respectivamente.

Con platos principales de carne, la Taberna La Alquería ofrece tres menús, de 40, 44 y 46 euros. Otra taberna tradicional, Rafaé, ofrece cinco menús con la solera que caracteriza al negocio. Los precios aquí varían un poquito más, pues van de 34 euros a 54. La Gastrotaberna Macsura tiende a los precios más económicos, con tres menús de 30, 35 y 40 euros.

Con cinco platos a compartir, Patio Romano ofrece dos menús, a 38 y 48 euros, en los que no faltan diversos tipos de vino, desde el Ribera del Duero al conocido fino Eléctrico. Por su parte, La Despensa de la Corredera ofrece tres menús, por 36, 40 y 45 euros. En sus diversos establecimientos, El Abanico ofrece dos menús por 32, otro por 36 y uno último por 40 euros. También con varios locales en Córdoba, El Mirador del Río ofrece cuatro menús, todos con platos para compartir, y con los siguientes precios: 39, 43, 46 y 57 euros.