Testimonios del cáncer de mama en Córdoba: «Me despidieron del trabajo cuando fui diagnosticada»

La Asociación Española contra el Cáncer de Córdoba, en una tertulia organizada este miércoles ha dado voz a tres mujeres que han pasado recientemente por un cáncer de mama y que todavía arrastran secuelas «tanto físicas como sociales». La asociación ha recogido el testimonio de Encarnación Ortiz, paciente y psicooncóloga de la entidad; Encarnación Hens y Pilar Gutiérrez Jiménez, pacientes de cáncer de mama. Por su parte, Encarnación Ortiz ha declarado que al conocer su diagnóstico tuvo una sensación «dual y de vértigo».

Por un lado, «porque yo ya tenía un recorrido por haber estado acompañando personas en mi trabajo con la asociación y además contaba con mucha información desde el primer momento para hacerme pruebas lo antes posible», ha asegurado. Sin embargo, no pudo evitar pensar en que se enfrentaba también «a lo desconocido» porque «tenía mucho miedo de cómo me iba a encontrar, que resultado iba a tener», ha explicado.

Además, la paciente ha diferenciado «los efectos secundarios temporales y las secuelas con las vamos a vivir». En su cabeza, verse en el espejo cuando perdió su pelo con la quimioterapia «fue muy duro porque esa no era mi imagen». Gracias a su trabajo como psicóloga especializada en oncología ha podido aprender también de sus pacientes en la forma de gestionar la enfermedad y «copiar maneras de actuar».

Con respecto a su vida en pareja, Encarnación ha admitido que «físicamente no te encuentras bien y eso se resiente en el deseo, pero es fundamental la comunicación. La sexualidad abarca muchas cosas, desde la ternura, hasta el cariño».

Despedidas «por tener cáncer»

La tertulia organizada por la AECC ha pretendido romper con los estigmas que existen sobre las pacientes de cáncer de mama, incluso después de haber superado la enfermedad.

Es el caso de Pilar Gutiérrez, que fue despedida de su trabajo como dependienta de una tienda pese a que ofreció «sus días de vacaciones para solventar los días de médico». Ha recordado que «desde un principio me costó muchísimo. Al principio me apoyaron, pero luego a la hora de la verdad no». Pilar ha añadido que pidió «por activa y por pasiva» no ser despedida porque «no iba a faltar», pero la empresa finalmente la despidió.

A día de hoy, ha confesado que «sigo sin trabajar y me da miedo volver a buscar porque estoy en plena reconstrucción de mama, soy incapaz de verme la cicatriz todavía». Es un caso similar al que vivió Encarni Hens, paciente que fue voluntaria de la asociación y presidenta de la Junta Local de Fuente Palmera. Con emoción, ha recordado que «cuando me diagnosticaron cáncer de mama me quedé bloqueada, me costó mucho trabajo pedir ayuda y asumirlo». Trabajaba como auxiliar de enfermería con personas mayores aunque ahora estudia un ciclo de educación infantil.

Al igual que a su compañera Pilar, «me despidieron después de 15 años y estoy a la espera del juicio». Las secuelas del cáncer le dejaron un brazo «físicamente debilitado» con el que era incapaz de trabajar «con mucho peso». Todas sus emociones «se soltaron» cuando recibió la noticia de que estaba limpia de cáncer. «A partir de ahí todo fue llorar y llorar, ahora mismo estoy en un proceso emocional complicado con todas las revisiones pendientes, pero no estoy bien del todo», ha explicado Encarni.

Del cáncer de mama ella tenía «una perspectiva totalmente diferente y ahora tengo otra. Te afecta más, empatizas más y, en definitiva, te cambia la vida completamente». Ha asegurado que fue una persona muy «exigente» consigo misma como método para proteger a sus seres queridos. «Estoy soy capaz de afrontarlo sola me dije, pero en realidad no es así», ha remarcado Encarni. También se vio afectada por el cambio de imagen: «Llevé fatal la caída de pelo, tenía que dormir siempre con turbante porque era incapaz de verme al espejo».

«Me dije a mi misma que era capaz de afrontarlo sola, pero me dí cuenta de que no es verdad»

La tertulia estuvo completada con la presencia de Samanta Gutiérrez Piñas, coordinadora de atención a pacientes y usuarios. Siguiendo la ruta marcada por las pacientes, ha comentado que «cada cáncer es único, pero hay problemáticas comunes y una es la reincorporación laboral, esto tiene un impacto económico importante para muchas mujeres».

Según sus datos, uno de cada cuatro pacientes manifiesta tener «problemas económicos» y a su juicio, «estos testimonios ayudan a visibilizar esta problemática social que tanto impacta en la vida económica y lo emocional». La experta ha asegurado que hay paciente que se identifican con el término «supervivencia», pero no dejan de considerarse «pacientes» y muchas aseguran que «tienen una mala calidad de vida».