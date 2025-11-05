Suscríbete a
La tormenta prevista para el mediodía en Sevilla se desplaza al norte
La sesión se reanudará por la tarde con testificales de periodistas que publicaron el caso

tribunales

El teniente del operativo de la finca Torilejos de Posadas escuchó cómo un cabecilla gritaba «¡Al asalto!»

Diecisiete agentes de la Guardia Civil se enfrentaron a una lluvia de piedras y ladrillos durante más de diez minutos, según el relato del teniente en el juicio

Juicio por el asalto a la finca Torilejos en Posadas: «El ataque fue rápido y brutal no nos lo esperábamos»

Juicio por el asalto a la finca Torilejos de Posadas: «Después de 20 años no sé dónde está la responsabilidad penal de mi defendido»

La fiscal del caso del asalto a la finca Torilejos en Posadas junto a abogados en el juicio
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha celebrado este miércoles la tercera sesión del juicio por el asalto a la finca Torilejos, en Posadas, ocurrido el 14 de septiembre de 2007, con la declaración clave del teniente de la Guardia Civil ... que dirigió el operativo desplegado aquel día.

