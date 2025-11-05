El teniente del operativo de la finca Torilejos de Posadas escuchó cómo un cabecilla gritaba «¡Al asalto!»

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha celebrado este miércoles la tercera sesión del juicio por el asalto a la finca Torilejos, en Posadas, ocurrido el 14 de septiembre de 2007, con la declaración clave del teniente de la Guardia Civil ... que dirigió el operativo desplegado aquel día.

El mando ha relatado en la Sala que ha él fue testigo directo del momento en que uno de los acusados dio esa tarde la orden de iniciar el ataque contra los agentes: «Oí claramente cuando uno de ellos gritó '¡Al asalto!« y fueron contra los agentes que protegían la valla de la finca.

Acto seguido, este mismo individuo cortó la alambrada de la finca colindante a Torilejos y allí se escondieron entre la zarzas y comenzó una lluvia de piedras que duró en total una media hora, ha declarado este mando ante la jueza y el Ministerio Fiscal. El teniente ha explicado que aquel viernes se trataba de un dispositivo preventivo habitual, ordenado por el teniente coronel de la Comandancia para evitar incidentes en la finca, donde se habían producido concentraciones en semanas anteriores. «Yo estaba por orden del coronel a cargo de este operativo, era el jefe de la línea de Posadas y disponía de las patrullas que estaban de servicio ese día», ha expuesto en la sala.

A primera hora de la mañana durante el café en la Comandancia, ha recordado este teniente -ahora comandante- recibió la instrucción de montar un operativo «para prevenir altercados, pero sin hacer alarde de fuerza«. En total, este responsable del dispositivo ha señalado a preguntas de las partes que ese día participaron unos 17 agentes, entre miembros de la Sección de Intervención Rápida de Córdoba (SIR), una patrulla de Hornachuelos y el propio teniente, que decidió desplegar parte del grupo (unos seis agentes) en otra de las entradas a la finca.

Según su testimonio, llegaron al lugar sobre las 19.30 horas, y poco después comenzaron a concentrarse unas 60 o 70 personas, entre ellas varios de los procesados. '«Algunos se identificaron como miembros de la plataforma 'A Desalambrar' y me comentaron esa tarde que que la finca era un terreno público y que nosotros estábamos actuando ilegalmente«, ha explicado el mando.

Este testigo ha señalado en el juicio directamente a uno de los acusados como el inductor del asalto -aunque no lo vio tirar piedras- y que «todo acabó cuando tras la primera agresión, él dio la orden a los agentes de que lanzaran botes de humo para que se replegasen y evitar más lesiones«.

«Trajeron piedras y trozos de ladrillo en mochilas, porque en la zona no había ese material», ha detallado el teniente, que ha confirmado que él que se encontraba detrás de la valla no sufrió heridas, aunque ha destacado la violencia del ataque y la tensión vivida durante los cerca de diez minutos que duró la agresión con una «lluvia de piedras» que golpeaban a los agentes y los coches, señalando que «yo escuchaba a mis compañeros cómo recibían las pedradas».

El testigo ha subrayado que «los viernes anteriores todo ha transcurrido con normalidad, pero que aquel día la situación fue otra muy distinta«.

Los 15 vecinos de Posadas que se sientan en el banquillo han sido acusados de golpear a una decena de guardias civiles que impedían su acceso a una finca privada que reclamaban como vía pública. El Ministerio Fiscal ha solicitado para ellos, en su calificación —modificada a la baja para tres de los acusados—, penas de 2 años y 8 meses de prisión para cada uno, lo que suma cerca de 40 años de cárcel en total, además de multas por valor conjunto de 67.500 euros, por su presunta participación en la concentración en defensa del carácter público de la colada de Los Torilejos, donde, según la acusación, atentaron contra la autoridad y causaron lesiones graves a varios agentes de la Guardia Civil.