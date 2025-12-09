Suscríbete a
El taxista que atropelló a un profesor en un paso de peatones en Córdoba se enfrenta a tres años de cárcel por homicidio imprudente grave

El juicio esclarecerá si conducía distraído y a velocidad inadecuada en una zona con iluminación deficiente como alega la acusación

Consternación en el mundo educativo de Córdoba tras la muerte de un docente atropellado por un taxi en la Ribera

Accidente Córdoba: herido un joven tras ser atropellado en la avenida de la Libertad

Edificio de la Ciudad de la Justicia de Córdoba desde su puerta sur
Edificio de la Ciudad de la Justicia de Córdoba desde su puerta sur
Pilar García-Baquero

Córdoba

Un Juzgado de lo Penal de Córdoba sentará en el banquillo a J.F.L. un taxista acusado de un delito de homicidio imprudente grave por el atropello mortal de Miguel Santos, un profesor del CEP Europa que se encontraba haciendo deporte el pasado ... mes de abril por la avenida del Alcázar, en la Ribera.

