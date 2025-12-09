El taxista que atropelló a un profesor en un paso de peatones en Córdoba se enfrenta a tres años de cárcel por homicidio imprudente grave

Un Juzgado de lo Penal de Córdoba sentará en el banquillo a J.F.L. un taxista acusado de un delito de homicidio imprudente grave por el atropello mortal de Miguel Santos, un profesor del CEP Europa que se encontraba haciendo deporte el pasado ... mes de abril por la avenida del Alcázar, en la Ribera.

El accidente se produjo sobre las 21.20 horas, cuando este maestro se encontraba corriendo y fue atropellado por un taxi, según informaron algunos testigos al 112. Posteriormente, fue trasladado por el 061 hasta el Hospital Reina Sofía donde finalmente falleció días después.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado tres años de prisión para este taxista por atropellar a este hombre de 59 años cuando cruzaba por un paso de peatones debidamente señalizado. El Ministerio Público le atribuye un delito de homicidio por imprudencia grave, además de solicitar para él la retirada del permiso de conducir durante otros tres años, lo que implicará la pérdida del carné.

Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso ABC, los hechos ocurrieron sobre las 21.22 horas cuando el acusado conducía su taxi, «sin respetar las más elementales normas de circulación, a una velocidad superior a la permitida y desatento a las incidencias del tráfico«. El fiscal detalla que, pese a tratarse de una vía con escasa iluminación, el conductor se distrajo mirando los instrumentos del taxímetro, lo que le impidió advertir que este profesor, de 59 años, cruzaba correctamente por un paso de peatones debidamente señalizado.

El impacto provocó en la víctima un traumatismo craneoencefálico severo con hemorragia cerebral masiva, lesiones que finalmente causaron su muerte el 4 de mayo de 2024, doce días después del atropello.

La suegra pide indemnización

El vehículo estaba asegurado y la compañía ha indemnizado a los familiares del fallecido. Sin embargo, estos han mostrado su disconformidad con algunas de las cuantías y, especialmente, con la decisión de la compañía de excluir de la indemnización a la suegra de la víctima, al no considerarla «allegada» según la Ley del Baremo 35/2015.

El fiscal sostiene que la mujer convivía seis meses al año con el fallecido y dependía económicamente de él, por lo que sí debería ser reconocida como perjudicada.

Consternación en el colegio Europa

En su escrito, el Ministerio Público pide que el acusado y la aseguradora, como responsable civil directa, indemnicen con 25.203,91 euros al hijo del fallecido y con 15.309,05 euros a la suegra del fallecido. El fiscal concluye que no concurre ninguna circunstancia atenuante o agravante y atribuye al acusado la condición de autor de un delito de homicidio imprudente grave.

La muerte de este profesor causó una gran conmoción en la comunidad educativa en una nota lanzada en redes sociales, el delegado territorial de Educación señalaba tras conocer el fallecimiento de este maestro que se trataba de una «triste noticia» al tiempo que quiso mandar todo su apoyo y ánimo a los familiares y allegados de Miguel Santos, recordando que era asesor del Centro de Profesorado de Córdoba (CEP).

Desde el propio CEP compartieron con la comunidad educativa el «inmenso dolor» que sienten por su compañero, asesor de formación y «maestro de vocación». En este mismo mensaje, desde el centro educativo recordaron que «han tenido la suerte de vivir con Miguel momentos únicos, disfrutar de su calma y su amabilidad, su sonrisa sincera y su mirada bondadosa».