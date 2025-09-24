Tarjetas monedero de 220 euros en Córdoba: quiénes podrán solicitarlas y en qué supermercados se canjearán

Las tarjetas monedero están cada vez más cerca de ver la luz. En Córdoba, la nueva forma del Gobierno de gestionar el reparto de alimentos a las personas más desfavorecidas está tomando cada vez más forma. De hecho, es la provincia que más ofertas ha recibido para hacerse cargo de la dirección de estas tarjetas. Todavía se encuentra en fase de tramitación, sin fecha para el arranque del servicio.

Y es que este nuevo modelo de reparto de alimentos sustituye a los Bancos de Alimentos. Estos han tenido que reorganizar su función que se ha visto opacada por estas tarjetas monedero. Aun así, estas solo podrán optar una parte de la población más desfavorecida, las familias con hijos menores. Estos recibirán esta tarjeta con importes de 130, 160, 190 y 220 euros al mes, dependiendo del tamaño de la familia, lo que hace una media de 172,5 euros mensuales, que tendrán que gastar en un periodo de 12 meses.

A esta ayuda esperan alrededor de 2.000 familias cordobesas, que por ahora se encuentran sin ninguna ayuda, ya que las tarjetas monedero temporales que se pusieron en marcha caducaron hace seis meses. Por ahora, no hay fecha exacta para el comienzo del servicio, por ahora se encuentra en la fase de tramitación. Eso sí, ya cuenta con cinco empresas para hacerse cargo de la gestión de las tarjetas. Estos son: Carrefour, Covirán, Día, Masymas y Tiendas Óptima.

Los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos municipales serán los encargados de seleccionar a las familias que vayan a recibir esta ayuda, eso sí, siempre en función de los criterios que están establecidos por la Junta de Andalucía.

Esta nueva ayuda afecta a más de 26.000 personas que no podrán recibir esta ayuda por no entrar en esta casuística, como por ejemplo personas que no tengan una unidad familiar o que estos no sean menores, pensionistas que no reciban unos ingresos suficientes o personas en estado de viudedad que no llegue con los ingresos que recibe.