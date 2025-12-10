Suscríbete a
Las tarifas de los taxis han subido en Córdoba en el último lustro un 20%

La carrera mínima en días laborables ha pasado de 4 euros a 4,72 y en fines de semana y festivos, de 4,9 a 5,9

Autacor defiende que los incrementos son «meras actualizaciones respecto al aumento de costes de producción»

Taxis circulando por Córdoba
Taxis circulando por Córdoba valerio merino

ABC Córdoba

Córdoba

La propuesta del sector del taxi, hecha por el colectivo que lo lidera (Autacor), de subir las tarifas un 2,7% para 2026 vuelve a acelerar el debate en torno a este servicio público de transporte -el debate sobre la necesidad de más licencias ... se reabrió en verano-. Lo habitual es que no haya sorpresas y que el Ayuntamiento apruebe dicha propuesta.

