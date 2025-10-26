Tamara Falcó, sus piropos a Córdoba y un vínculo revelador: «Cada rincón guarda historia, belleza y una conexión muy especial para mí…»

Tamara Falcó sigue 'atrapada' por Córdoba. Si hace una semana su presencia en al boda del hijo de Antonio Hernández-Mancha fue objeto de numerosas miradas y dejó en sus redes sociales algunos de los momentos vividos en la celebración -desde la iglesia ... de la Compañía hasta el Real Círculo de la Amistad-, la joven aristócrata, diseñadora de moda y colaboradora de televisión ha vuelto a lanzar piropos a Córdoba.

«Me encanta volver a Córdoba. Cada rincón guarda historia, belleza y una conexión muy especial para mí…», ha posteado Falcó en su cuenta de Instagram con unas imágenes en el patio de recepción del hotel cinco estrellas de la ciudad Hospes Palacio del Bailío. Una alusión con cierto misterio que ha resuelto la propia Tamara al desvelar que es descendiente del propio Gonzalo Fernández de Córdoba, ' El Gran Capitán'.

«Aquí nació mi antepasado, El Gran Capitán, y me siento profundamente agradecida por llevar en mis raíces una parte de su legado». Hay que recordar que Tamara Falcó, hija de Isabel Presley y de Carlos Falcó, es actualmente marquesa de Griñón, título que le viene por su padre.

El marquesado de Griñón no tiene un vínculo directo histórico con el Gran Capitán, sino que Carlos Falcó Fernández de Córdoba y Carvajal era descendiente de él. Por lo tanto, el vínculo es a través del linaje familiar (vía materna), no a través del título en sí mismo.