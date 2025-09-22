Susto en Santa Marina: un hombre herido tras caerle encima el farol de una fachada

Susto este lunes en Santa Marina por la caída de un farol sobre un ciudadano. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, el aviso de lo sucedido se ha producido a las 19.20 horas de este 22 de septiembre.

Una llamada ha informado de que un varón había resultado herido por la caída de un farol de luz desde una fachada. Por ello, desde el Servicio de Emergencias 112 se ha procedido a movilizar efectivos.

En concreto, hasta el lugar de los hechos, la calle Isabel Losa, se han desplazado agentes de las Policías Nacional y Local, así como servicios sanitarios.

A la hora de elaboración de esta información, Emergencias 112 no dispone de parte del estado de este varón. No obstante, una de las llamadas de alerta ha apuntado a que el hombre presentaba heridas en un codo y una mano, con lo que, a priori, todo apunta a que el suceso ha quedado en un enorme sobresalto. La Policía Local informó al 112 también de la existencia de un herido, pero sin más del percance.