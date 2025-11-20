Suscríbete a
sucesos

Susto en la Corredera: un aviso de incendio moviliza a los bomberos y la Policía Local de Córdoba

Sobre las 20.15 horas se ha producido el aviso al Servicio de Emergencias 112

Una mujer afectada por un incendio en Ronda de los Tejares en Córdoba

Un incendio, con una gran humareda, en un bloque de 10 plantas desata la incertidumbre en Gran Capitán

Imagen del incendio que se ha producido en la Corredera
Imagen del incendio que se ha producido en la Corredera abc

ABC Córdoba

Córdoba

Susto esta tarde en la plaza de la Corredera por lo que ha sido al final un conato de incendido. Las alarmas han saltado sobre las 20.15 horas. En ese momento, el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Junta de Andalucía, ha ... recibido el aviso de que en un espacio de este céntrico enclave se estaba produciendo un fuego.

