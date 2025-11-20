Susto en la Corredera: un aviso de incendio moviliza a los bomberos y la Policía Local de Córdoba

Susto esta tarde en la plaza de la Corredera por lo que ha sido al final un conato de incendido. Las alarmas han saltado sobre las 20.15 horas. En ese momento, el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Junta de Andalucía, ha ... recibido el aviso de que en un espacio de este céntrico enclave se estaba produciendo un fuego.

De inmediato dicho Servicio de Emergencias ha movilizado a los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento, así como a la Policía Local, que sehan desplazado hasta este neurálgico enclave de la capital.

El origen del aviso era un vivienda abandonada, en la zona próxima al Pósito. Los bomberos al llegar han comprobado que se trataba de un conato y han controlado la situación, confirmando que al final todo ha quedado en un sobresalto.