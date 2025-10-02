Susto en el Centro de Córdoba por la caída de cascotes de un edificio

Los viandantes del centro de Córdoba se han llevado un pequeño susto en la tarde de este jueves en la confluencia de las calles Alfonso XII y Diego de León cuando han visto caer cascotes de una cornisa situada en un edificio de este punto.

Comerciantes de la zona han avisado a los Bomberos que han intervenido en la retirada de los cascotes de una cornisa y de la propia fachada del inmueble, lo que ha obligado a a la Policía Local a cortar la circulación durante unos treinta minutos para las labores de escalo de los efectivos del SEIS.

Según testigos presenciales consultados por ABC, el «estruendo ha sido importante y nos hemos llevado un susto». Numerosas personas transitaban por la acera y la calle la Plata en esos momentos. Afortunadamente no ha habido que lamentar ni heridos ni mayores daños materiales.

Casi a la misma hora, los bomberos han intervenido en el incendio provocado por un cuadro eléctrico en un bloque de la calle Felipe II, en Ciudad Jardín, que ha provocado el corte de suministro eléctrico en toda la calle. Sin mayores daños ni materiales ni personales, la empresa comercializadora responsable se encuentra reparando la incidencia en estos momentos.

