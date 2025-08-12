Susto en el Brillante: un fuego virulento obliga a desalojar seis viviendas

Un bombero conduce uno de los camiones del SEIS durante un operativo

Susto en el Brillante en la tarde de este martes. Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba han tenido que intervenir en dicho barrio después de que se declarara un fuego.

Las llamas, se ha explicado desde este cuerpo municipal, originadas en una parcela y vivienda han acabado afectando a cuatro casas en total, situadas en la calle Cardenal Portocarrero.

La virulencia de las llamas ha hecho que haya sido necesario desalojar en total seis viviendas. El operativo no ha reportado ningún daño personal.

Sí se han visto afectadas, como se han indicado, cuatro casas y se han quemado árboles, han finalizado desde el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba.

