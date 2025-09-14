Susto en un bloque en la Fuensanta: una deflagración en una batería provoca un fuego y obliga a su desalojo

El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba ha tenido que intervenir a primera hora de la tarde de este domingo en la avenida Virgen Milagrosa (Fuensanta) por un incendio en una vivienda.

Según ha informado desde el servicio de Emergencias 112, adscrito a la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, el aviso del fuego se ha producido sobre las 15.45 horas.

Noticia Relacionada Los bomberos rescatan a nueve personas tras el incendio en un piso del Sector Sur ABC Córdoba Tres de los rescatados han sido trasladados al Reina Sofía; las llamas se originaron en una segunda planta de un edificio en Pasaje Ubrique

Hasta el lugar del incendio, se han desplazado agentes de las Policías Local y Nacional, bomberos y sanitarios. Desde el SEIS, se ha apuntado que de forma preventiva se desalojo el bloque -tiene siete plantas y el fuego se produjo en la tercera- en el que se produjeron las llamas.

En Emergencias 112, se ha explicado que, según les ha informado la Policía Nacional, el origen del incendio fue una pequeña deflagración en una batería o cargador de una silla de ruedas. La habitación en la que se originó el fuego sí sufrió daños. En el resto del bloque, hubo afección de humo. Una mujer ha tenido que ser evacuada al hospital Reina Sofía en ambulancia.