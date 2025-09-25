Suspenden el concierto de Camela en Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha informado durante la mañana de este jueves la suspensión del concierto de Camela, que estaba previsto para el 28 de septiembre. La actuación del grupo estaba inicialmente preparada para el 17 de agosto, durante la feria del municipio.

Los problemas de salud del vocalista de la formación musical Dioni, obligaron a suspender en primera instancia el concierto, que fue reubicado el próximo domingo 28 de septiembre. La insistencia de estas dolencias han hecho que la actuación vuelva a ser cancelada.

El Ayuntamiento ha aclarado que el artista ha remitido el certificado médico que confirma las mismas dolencias que le impidieron estar disponible para el concierto del pasado mes de agosto, manteniendo su situación en una baja médica.

La entidad pública ha afirmado que el importe de las entradas será reembolsado íntegramente y de forma automática en un plazo máximo de cuatro días laborables. Asimismo, lamenta y pide disculpas por no llevar a cabo el concierto pese a las gestiones realizadas y las molestias ocasionadas a los seguidores del grupo. Por último, desean al artista que goce de una buena recuperación.

El grupo madrileño se postuló como el plato fuerte de las actuaciones programadas para la semana de la feria, junto a Rafa Sánchez, que llevó a cabo una actuación en solitario tras su paso por el exitoso grupo de pop rock La Unión, con éxitos como Lobo-Hombre en París.