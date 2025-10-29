El 'submarino amarillo' torpedea las ganas del Ciudad de Lucena (0-6) en la Copa del Rey

El Villarreal ha impuesto su clara superioridad ante un Ciudad de Lucena que ha dado la talla ante un rival de Champions en la primera ronda de la Copa del Rey. Ambiente de lujo en el estadio lucentino para un partido histórico en ... el que el técnico del equipo amarillo no escatimó en un once con titulares: Rafa Marín, Ayoze, Parejo...

Los visitantes han querido resolver el encuentro pronto y no complicarse la eliminatoria por lo que en el minuto 20 ganaban ya 0-2 con dos tantos de Oluwayesi, precedidos de un larguero de Ayoze y otra peligrosa contra nada más empezar el partido.

El Villareal dio un paso atrás y dejó dominar al Ciudad de Lucena que tuvo en la cabeza de Joseliyo una clara oportunidad delante del guardameta amarillo pero salió fuera. Antes, otro remate en un barullo en el área también pudo dar el tanto a los celestes. No obstante, el delantero canario de los amarillos tuvo el tercero en sus botas minutos después.

Noticia Relacionada Las mejores imágenes del Ciudad de Lucena-Villareal de Copa del Rey Felipe Osuna Los amarillos no tienen piedad del conjunto lucentino y se impone por 0-6 en un ambiente de lujo y un partido histórico

La segunda mitad arrancó con otros dos titulares de Marcelino como Comesaña y Mikautadze y la misma dinámica. El fondo físico empezó a marcar distancias entre ambos equipos y los de Castellón se fueron en el marcador con dos zarpazos de Ilias en el 59 y de Oluwayesi de nuevo en el 70.

Los celestes intentaban aún así controlar la pelota y seguir atacando pero las contras eran cada vez más letales y así llegó el 0-5 en el minuto 80 obra del georgiano Mikautadze con los locales ya resignados a la superioridad del Villarreal, que ya sin piedad arrancó el sexto (Comesaña, minuto 84).