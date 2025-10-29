Suscríbete a
El 'submarino amarillo' torpedea las ganas del Ciudad de Lucena (0-6) en la Copa del Rey

Los de Marcelino sentenciaron pronto la eliminatoria en Lucena ante un conjunto celeste voluntarioso hasta que le pudieron las fuerzas

Ataque del Villarreal en el área lucentina
Lorenzo Estepa

Lucena

El Villarreal ha impuesto su clara superioridad ante un Ciudad de Lucena que ha dado la talla ante un rival de Champions en la primera ronda de la Copa del Rey. Ambiente de lujo en el estadio lucentino para un partido histórico en ... el que el técnico del equipo amarillo no escatimó en un once con titulares: Rafa Marín, Ayoze, Parejo...

