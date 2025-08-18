Suben en más de 300 los casos con vigilancia policial por malos tratos en Córdoba en un año

Los casos de violencia de género que se encuentran bajo vigilancia y/o protección policial se han incrementado casi un 14 por ciento en Córdoba en el último año. Así lo reflejan los últimos datos publicados por el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), una herramienta que coordinan diferentes instituciones públicas con competencias en esta materia para mejorar la atención y protección de estas mujeres.

Así, según la última estadística publicada (relativa al pasado mes de julio), la provincia cuenta con 2.489 expedientes activos, frente a los 2.159 del séptimo mes del año pasado. Son 330 más en apenas doce meses.

Cabe destacar que el Ministerio del Interior ha introducido un nuevo subgrupo en el conjunto de casos activos: se distinguen los 'supervisados' (171 de los 2.489);se trata de expedientes que se encuentra sometido a una fase temporal de seguimiento especial antes de su inactivación definitiva. Según se explica en la web de Viogen, estos asuntos abordan aquellos supuestos de alta complejidad o riesgo cualificado, garantizando una mayor precisión en la evaluación y seguimiento de las situaciones que requieren especial atención.

El 74,8% de los casos registrados en el sistema Viogén están clasificados como de riesgo bajo, lo que supone un total de 1.863 situaciones. En este nivel, las intervenciones obligatorias por parte de los agentes se centran en proporcionar a las víctimas métodos de autoprotección, mantener contactos telefónicos esporádicos con ellas o derivarlas a servicios sociales y asistenciales, entre otras actuaciones.

En cuanto al riesgo medio, hay 435 mujeres en esta categoría. En estos casos, si las circunstancias lo requieren, se puede gestionar el traslado de la víctima a un centro de acogida. Además, se lleva a cabo una vigilancia puntual en su domicilio, en su lugar de trabajo y en los centros escolares de los hijos menores, si los tiene.

Noticia Relacionada La diputada socialista investigada por maltratar a su marido amplía su denuncia contra éste por violencia de género desde 2020 Pilar García-Baquero Su abogada asegura que ya en esa fecha «tuvo conocimiento de que era maltratada pero no lo denunció por ser un cargo público»

Los niveles de riesgo alto y extremo suponen las amenazas más graves. Al finalizar julio, no se registraban víctimas cordobesas en el nivel máximo de riesgo, pero sí había 20 casos clasificados como de riesgo alto. Estos expedientes están sujetos a una vigilancia especial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realizan controles frecuentes y aleatorios tanto en el domicilio como en el lugar de trabajo de la denunciante.

El grupo etario con más féminas bajo protección es el de 31 a 45 años, con 1.107 expedientes activos. Además, en este conjunto se concentra el mayor número de mujeres en riesgo alto (8). Les siguen las víctimas de 46 a 64 años, con unas 556 bajo seguimiento. Y hay otros 540 casos de mujeres con entre 18 y 30 años. En cuanto a los expedientes abiertos de chicas menores víctimas de malos tratos en Córdoba, ascienden a 36 activos.

Menores en riesgo

Otro dato interesante que aporta el Viogén es el relativo a las víctimas con menores a su cargo: más de la mitad (casi un 52%) tienen hijos y en 41 casos, los vástagos se encuentran en una situación de riesgo (40 medio y uno alto). Esto quiere decir, según Viogén, que el agresor de su madre también puede maltratar a los pequeños.

Por otro lado, también se registran los expedientes en situación de 'especial relevancia' en los que la Policía recomienda a la autoridad judicial y fiscal la práctica de evaluación adicional experta en el ámbito forense. En este capítulo, al cierre del pasado mes de julio eran 328 los casos adheridos a Viogén en Córdoba, en su mayoría, 309, en nivel de riesgo medio, frente a 19 en riesgo alto.