El sorteo de la ONCE deja un premio de 20.000 euros en Fernán Núñez

El Cupón del Fin de Semana también ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros mensuales durante diez años en Estepona (Málaga)

El segundo premio de la Lotería Nacional reparte fortuna en El Carpio y Pozoblanco

Una vendedora con varios cupones de la ONCE
Una vendedora con varios cupones de la ONCE

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en la localidad malagueña de Estepona un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, 240.000 euros en total, en el sorteo del sábado, 22 de noviembre. Este sorteo también ha ... dejado buenas noticias en la provincia de Córdoba. El bombo ha dejado un cupón premiado con 20.000 euros en Fernán Núñez (Córdoba). El resto de sus premios han ido a parar a Navarra.

