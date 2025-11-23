El sorteo de la ONCE deja un premio de 20.000 euros en Fernán Núñez

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en la localidad malagueña de Estepona un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, 240.000 euros en total, en el sorteo del sábado, 22 de noviembre. Este sorteo también ha ... dejado buenas noticias en la provincia de Córdoba. El bombo ha dejado un cupón premiado con 20.000 euros en Fernán Núñez (Córdoba). El resto de sus premios han ido a parar a Navarra.

Noticia Relacionada Un Rasca de Navidad de la ONCE deja 300.000 euros a un vecino de Écija S. P. Es el primer premio de esta modalidad que se da en la provincia de Sevilla

El cupón de este sábado 2 de noviembre premiado en Fernán Núñez, según ha detallado la ONCE en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, tenía además motivo andaluz y estaba dedicado a la Agrupación Musical 'Linares 1875'.

El 'Sueldazo del Fin de Semana' de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a otros cuatro cupones.

Otro premio

La suerte del sueldazo en Estepona la ha dado el vendedor de la ONCE Francisco Jiménez desde el año 2000. Según ha informado la ONCE en una nota de prensa, la noticia sorprendió a Jiménez por la mañana en su día libre, que le causó una «alegría inmensa» y que afirmó que «esto sí son buenos días», tal y como se ha detallado en una nota de prensa.

Natural de Cáceres, llegó hace apenas dos años a Estepona, «donde ya he dejado motivos para caer bien». Asimismo, ha precisado que está «muy contento de poder haber ayudado tantísimo a alguien, es un sentimiento por el que agradezco tener este trabajo», y ha concretado que está «deseando poder darle la enhorabuena».