Sonia Martín: «Habrá vuelos regulares en Córdoba antes de lo que imaginamos, pero hay que tener paciencia»

El vuelo de un Airbus 320 el pasado puente de la Constitución sobre la ciudad no será flor de un día. Hay compañías analizando su llegada a Córdoba, aunque desde el aeródromo, su responsable directa prefiere ser prudente... y muy hermética. La confidencialidad ... en las estrategias del as aerolíneas no es una cuestión menor. A falta de retoques en aspectos como el aparcamiento, la terminal y el alumbrado, lo cierto es que como dice Sonia Martín sobre la llegada de vuelos comerciales: «Esto es una realidad».

-¿Cuáles son las expectativas reales sobre el aeropuerto a partir de la grata experiencia del vuelo chárter a Praga? -Las expectativas a partir de ahora es que nos encontramos en la situación más óptima que ha tenido el aeropuerto de Córdoba nunca con todas las mejoras acometidas en los últimos siete años. Una vez implantada la carta de aproximación instrumental, estamos disponibles para lo que nos pidan. -En los últimos tiempos se ha venido hablando del creciente interés de compañías aéreas en implantarse con vuelos regulares en Córdoba. A día de hoy, ¿ha cuajado alguna o siguen en esa fase de estudio? -Actualmente estamos trabajando con distintas compañías que están analizando la posibilidad de implantarse o empezar a volar desde el aeropuerto de Córdoba. El proceso es largo. Estamos en contacto con ellas, recabando información y analizando opciones de que operen desde aquí. Todo esto, además, se canaliza a través de una mesa técnica con la cual estamos trabajando y, obviamente, en el caso de que alguna compañía quisiera volar desde la ciudad serían ellos lo que harían el anuncio. Compatibilidad Alta Velocidad «Muchos destinos que se pueden generar desde el aeropuerto de Córdoba no son competencia del transporte en AVE y pueden llegar a ser complementarios» -¿Cuáles son las claves que pueden hacer decantarse a una compañía para instalarse en Córdoba? -No es solo las características de las instalaciones aeroportuarias que haya para que el pasajero tenga los mejores servicios; también es la demanda que el entorno sea capaz de generar. En este caso, la capacidad que tiene un destino como Córdoba para generar demanda. -Siempre se ha destacado como un argumento que parecía frenar las ilusiones sobre el aeropuerto que Córdoba es una ciudad muy bien comunicada por alta velocidad. ¿Son compatibles ahora mismo ambas fórmulas? -Son perfectamente compatibles. Muchos destinos que se pueden generar desde el aeropuerto de Córdoba, que no son competencia del transporte en AVE, pueden llegar a ser complementarios. El futuro es siempre las comunicaciones y la tendencia es a viajar más. No creo que eso influya de forma negativa en el aeródromo. -La Consejería de Turismo informó recientemente de que compañías como Volotea, Vueling, Binter e incluso Lufthansa y Air Transat se habían interesado en Córdoba... -La verdad es que desconozco exactamente dónde salieron esos datos. Es cierto que tenemos una mesa de trabajo donde estamos colaborando con diferentes instituciones pero en ningún momento facilitaremos datos sobre compañías. Serán las compañías las que deban anunciarlo. Obviamente hemos generado mucho interés en muchas compañías que sí que están interesándose por operar aquí. De esa mesa saldrán aspectos que cada parte tendrá que asumir. Sonia Martín camina por la pista del aeropuerto de Córdoba Valerio Merino -¿Cuál sería el horizonte temporal aproximado para poder ver vuelos regulares de una compañía en Córdoba...? -El horizonte temporal aproximado lo tendría que dar la compañía... -Pero por la información que usted maneja... -Por la información que manejo es que el aeropuerto esté en las mejores condiciones para que llegue ese momento. -¿Más cerca o más lejos? -Más cerca. Si ya ha entrado un Airbus 320, que es un chárter, pues estamos más cerca. Esto empieza a ser una realidad. -Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Hay que tener paciencia? -Ocurrirá antes de lo que los cordobeses puedan imaginar, pero hay que tener paciencia. El camino andado está muy bien andado y seguiremos en esa línea. Mejoras a corto plazo «La mejora del alumbrado de un parking y estamos analizando la del parque de bomberos y hacer un parking en superficie en un futuro» -La terminal acaba de adjudicarse la ampliación, pero suena un poco raro que apenas un año después de inaugurar una mejora, salga otra que duplique su espacio... -Ha sido una propuesta de AENA porque sigue apostando por el aeropuerto. Aumenta la capacidad de la terminal para aumentar la calidad de cara al pasajero. Lo que ha ocurrido es que cuando se hizo el primer proyecto no se tenía la carta de aproximación ni las expectativas de vuelos que tenemos ahora, por lo que sí hace necesaria la ampliación y reforma de ahora. -¿Y el control de pasaportes para vuelos fuera del Espacio Schengen? -Lo uno lleva a lo otro. Si hay compañías con esos vuelos, llegará, claro. Es un proceso que no sólo depende de AENA sino también de la Policía. -¿Qué actuaciones de mejora caben en el aeropuerto aún? -La mejora del alumbrado de un parking y estamos analizando la del parque de bomberos y hacer un parking en superficie en un futuro. -¿Qué le ofrece AENA en el aeropuerto de Córdoba que sea singular y diferenciador? -Somos un aeropuerto en el que procesos de facturación, embarque y recogida de equipaje es ágil, esperas cortas y las tasas son muy competitivas, unas tasas un 46% más baratas que en otros aeropuertos.

